أشعلت فرقة "فؤاد ومنيب"، حفلا غنائيا ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الفرقة.

واعتلت الفرقة خشبة المسرح، مقدمين باقة من أعمالهم المميزة التي تقدم لأول مرة وهي "مناجاة، ما بعد الألم، وجنين أزرق، وغربة، بعيدًا، فقط من الذاكرة، ضائع، العاصفة، موعد مع الغروب وضحكة".

الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، انطلق أمس الخميس، وشهد افتتاحه وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا المصرية، مجدي صابر، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 17 أغسطس الجاري.