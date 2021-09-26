تسجيل مقياس النيل على قائمة التراث بالعالم الإسلامي

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ، اليوم الأحد بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والمنظمة في مجال الحفاظ على التراث وصونه، بحضور داليا عبد الفتاح المشرف العام المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية، والدكتورة سالي مبروك مديرة مكتب مدير عام منظمة «إيسيسكو»، وخلال اللقاء تسلم العناني شهادة تسجيل مقياس النيل بالمنيل على قائمة التراث بالعالم الإسلامي.

بحث عقد مؤتمر دولي لمواجهة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية

خلال اللقاء، تم مناقشة مستجدات الإعداد لعقد المؤتمر الدولي حول مواجهة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واستعادتها، والمقرر أن ينعقد في جمهورية مصر العربية، والترتيب لاختيار موعد يضمن مشاركة أكبر عدد من الدول المتضررة من هذه الظاهرة حول العالم.

وأكد العناني والمالك أهمية انعقاد هذا المؤتمر لمواجهة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وإعادتها إلى دولها.

وتطرق اللقاء إلى أهمية السياحة الثقافية، التي من شأنها خلق فرص عمل وتوفير عائدات تساهم في المحافظة على التراث وصيانته، كما تمت مناقشة تسجيل المزيد من المواقع التاريخية المصرية على قائمة الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي.

العناني يتسلم شهادة تسجيل مقياس النيل في قائمة التراث بالعالم الإسلامي

وفي ختام اللقاء، سلّم المدير العام للإيسيسكو وزير السياحة والآثار شهادة تسجيل مقياس النيل بالمنيل على قائمة التراث في العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ضمن مجموعة من المواقع التاريخية المصرية والعناصر الثقافية المسجلة على القائمة، منها المتحف المصري بالتحرير، ومدينة شالي بواحة سيوة، وقصر البارون بحي مصر الجديدة، والدير الأحمر بسوهاج، بالإضافة إلى مدينة القصر وجبانة البجوات بمحافظة الوادي الجديد والمسجلتين على القائمة التمهيدية للمنظمة.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته باختيار الإسيسكو لتسجيل مقياس النيل علي قائمة التراث في العالم الإسلامي فمقياس النيل في موقعة على ضفاف نهر النيل قديم قدم الزمن.