وزير السياحة يتلقى دعوة لتسلم جائزة في مؤتمر إيطالي عن اكتشافات سقارة

ترأس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الجلسة الاستثنائية لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بمقر الوزارة في الزمالك، واستهل الاجتماع بتوجيه الشكر للمجلس على الجهد المبذول لاستكمال مشروع ترميم المجموعة الجنائزية للملك زوسر بمنطقة آثار سقارة، الذي بدأ عام 2006.

وجرى الانتهاء من مشروع ترميم هرم زوسر المدرج، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء، في مارس العام الماضي، كما انتهي أمس الأول الاثنين، الانتهاء من مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بالكامل؛ إذ سيسمح بزيارة السلم والبئر حتى التابوت فقط، وما دون ذلك من ممرات داخلية ستكون مغلقة أمام الزيارة «فتح خاص».

وأشار «العناني» إلى العمل المتميز الذي تم في هذا المشروع، وطالما طالبت به منظمة اليونسكو على مدار سنوات طويلة؛ لأن منطقة سقارة هي إحدى المناطق التابعة لجبانة منف المسجلة على مواقع التراث العالمي.

«العناني» يستعرض الاستعدادات النهائية بمشروع ترميم قصر محمد علي

وجرى استعراض الاستعدادات النهائية بمشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا، وآخر ما آلت إليه الأعمال بالمرسى السياحي الموجود أمامه، تمهيدا لافتتاحه خلال الربع الأخير من العام الحالي، وكذلك مناقشة الأعمال النهائية لمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، الذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، وذلك تمهيدا للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، للترويج لمحافظة الأقصر.

وأطلع الدكتور خالد العناني، أعضاء مجلس الإدارة، خلال الاجتماع على ردور الأفعال الإيجابية عن مشاركة المجلس الأعلى للآثار بقطعة أثرية بمعرض اكسبو دبي 2020، والتي سوف تسافر خصيصا للمشاركة في المعرض، وهي عبارة عن تابوت ملون من نتاج الاكتشافات الأثرية الحديثة التي تمت بسقارة من خلال البعثة الأثرية التابعة للمجلس، وكذلك مساهمة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بشراء مستنسخات أثرية من مصنع كنوز للمستنسخات الأثرية، والمشاركة بها للترويج للحضارة المصرية، بالإضافة إلى الصور والأفلام الترويجية للأماكن الأثرية والمنتجعات السياحية، ومشروع المتحف المصري الكبير.

وزير الآثار يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر بإيطاليا

كما أحاط الوزير المجلس بتلقيه دعوة لمشاركة المجلس الأعلى للآثار في مؤتمر بإيطاليا، لتسليمه جائزة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بمنطقة آثار سقارة.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى التنسيق الكامل مع وزارة الثقافة لتنظيم فعالية للاحتفال بتعامد الشمس بأبو سمبل، خلال شهر أكتوبر المقبل، وأيضا تنظيم فعالية متميزة بالتعاون بين الوزارتين والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، للاحتفال بالأمر ذاته خلال فبراير 2020، والذي سوف يكون تاريخا استثنائيا 22-02-2022.

مستجدات الأعمال بمشروع تطوير منطقة الفسطاط الأثرية

واستعرض الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، خلال الاجتماع، مستجدات الأعمال بمشروع تطوير منطقة الفسطاط الأثرية، وبدء أعمال الحفائر بها، لوضعها على الخريطة السياحية، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، لتطوير المنطقة والعمل على إبراز أهمية أول عاصمة إسلامية في إفريقيا، وكذلك جرى استعراض مشروع تطوير القاهرة التاريخية ورفع كفاءة المباني بها.

هذا بالإضافة إلى الموافقة من حيث المبدأ على استحداث تصريح زيارة مجمع للأماكن الأثرية المختلفة للرحلات السياحية والنيلية لتحفيز السياحة الثقافية في محافظات الصعيد، والتي تضررت خلال أزمة كورونا، وعمل تصور تفصيلي بالتنسيق مع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة وعرضه بالجلسة المقبلة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعا موسعا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورؤساء لجان تسيير أعمال كل من غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية، وعدد من أعضاء الغرفتين، وبعض رؤساء وأعضاء الشركات العاملة في مجال السياحة الثقافية، لمناقشة سُبل دعم منتج السياحة الثقافية في مصر، والنهوض به، ودفع مزيدا من حركة السياحة الوافدة إليه.