وزير السياحة يلتقي أكثر من 60 سفيرا وقنصلا عاما موفدا للخارج

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس، لقاء موسعا بمتحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي، مع أكثر من 60 سفيرا مصريا وقنصلا عاما، وزوجاتهم من الموفدين لتمثيل جمهورية مصر العربية بالخارج، قبل سفرهم لتولي مهام مناصبهم في الخارج، في مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها، بحضور عدد من قيادات الوزارة، بينهم نائب الوزير لشؤون السياحة، والأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدي الوزير للشؤون الفنية والترويج، والمُشرفين على إدارة الآثار المستردة والإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومستشاري الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والإعلام.

اللقاء يهدف لمزيد من التفاعل والتواصل مع أكبر عدد من سفراء وقناصل مصر بالخارج

واستهل العناني كلمته بحسب بيان عن الوزارة، بالترحيب بالحضور والإعراب عن سعادته لوجوده معهم في هذا المكان العريق، في مبادرة هي الأولي من نوعها ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنّ لقاء اليوم جاء في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية، وحرصا على تحقيق مزيد من التفاعل والتواصل المستمر مع أكبر عدد ممكن من سفراء وقناصل مصر في الخارج، لما لهم من دور أساسي وفعال ومحوري في ملفات السياحة والآثار، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتواصل مع الدول المختلفة، وإبراز جهود مصر الحثيثة والإجراءات الكبيرة لتطوير صناعة السياحة المصرية، بما يساهم في رفع مكانتها التنافسية بين مصاف الدول السياحية الكبرى، متمنيا التوفيق لهم في مهتمهم الجديدة.

وأكد الوزير أهمية دور السفراء للترويج للسياحة المصرية، والذي كان له أثر في زيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر من الدول المختلفة، إلى جانب أدوارهم السياسية المهمة.

وأشار العناني، إلى ضرورة فتح آفاق للتعاون جديدة بين هؤلاء السفراء والوزارة وتعريفهم بقيادات وفرق العمل بالوزارة للتنسيق المستمر في المجالات كافة، وسيتم إيجاد آلية لموافاتهم بالعديد من البيانات والمعلومات التي تخص ملف السياحة والآثار والتي تعمل عليها الوزارة أولا بأول، وكذلك إرسال النشرة الإخبارية الشهرية الخاصة بالوزارة باللغتين العربية والإنجليزية بشكل دوري.

وزير السياحة يشكر «الخارجية»

وخلال كلمته، وجّه وزير السياحة والآثار، الشكر لوزارة الخارجية المصرية، خاصة في ظل التعاون المستمر بينها وبين وزارة السياحة والآثار في العديد من المجالات والملفات المهمة، ومنها على سبيل المثال ملف استرداد الآثار المصرية، والعديد من الاتفاقيات والعمل مع منظمة اليونسكو.

وتحدث العناني، عن الدور المهم لوزارة الخارجية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، والسفارات المصرية بالخارج، من خلال إبراز الإجراءات الاحترازية للحكومة المصرية، والتأكيد على أمن وأمان مصر كمقصد سياحي، ما ساهم بقدر كبير في عودة السياحة لمصر مرة أخرى، لافتا إلى حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال التي يشهدها من جانب وزارة الخارجية وممثليها خلال زيارته لمختلف الدول.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور خالد العناني، عرضا تقديميا استعرض خلاله العديد من الملفات المهمة، منها ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، التي جرى إعدادها تمهيدا لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة 3 سنوات، تبدأ في الربع الأخير من العام الحالي.

العناني: الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي منهج واضح وجديد

ووصف وزير السياحة، الاستراتيجية بأنّها منهج واضح وجديد يتضمن الرؤية والرسالة وأولويات الترويج في خطة مرحلية واضحة، بما سيساهم في وضع الآليات اللازمة التي سيتم على أساسها تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الثلاث سنوات المقبلة، في ضوء المتغيرات الحديثة لهذه الأسواق.

وتطرق الوزير للحديث عن الاجراءات المطلوبة لدخول السائحين إلى مصر، وجهود الدولة المصرية حال الإصابة البسيطة لأحد السائحين بالفيروس، كما تحدث عن جهود الدولة لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري، خاصة منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020، واستعرض الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدفع الحركة السياحية الوافدة إليها وتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحة العالمية على تنظيم مزيد من الرحلات الى المقصد السياحي المصري، وتضمن العرض التقديمي مقاطع مختلفة من الأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة.

مصر تعمل الآن على خلق منتج سياحي جديد متكامل

وأضاف العناني، أنّ مصر تعمل الآن على خلق منتج سياحي جديد متكامل، يجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة، ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر، من خلال دمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية.

وأوضح أنّه في ذلك الإطار جرى إنشاء متحفين للآثار في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، حتى يستطيع السائح الاستمتاع بالأماكن الشاطئية المشمسة والطبيعة الخلابة صباحا وزيارة هذه المتاحف ليلا، للتعرف على الحضارة المصرية العريقة، وربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد، عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل.

وتحدث أيضا عن آخر الاكتشافات الأثرية، وافتتاحات متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية وسوهاج والمطار وغيرها، إلى جانب الافتتاحات الأخرى مثل المعبد اليهودي وقصر البارون، مستعرضاً المشاريع الأثرية التي يتم العمل بها حالياً مثل ترميم قصر محمد علي شبرا وغيره.

وألقت السيدة وزير مفوض داليا عبدالفتاح، المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، كلمة رحبت خلالها بالحضور، مؤكدة أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات في تعزيز التواصل الفعال بين وزارتي السياحة والآثار، ووزارة الخارجية بقطاعاتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، تنفيذا للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي توصي بالتواصل مع القطاعين الحكومي والخاص في الدول المضيفة، والتنسيق بين الجانبين لمدّ شبكة الاتفاقيات الدولية في مجالات استرداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية، وتعزيز علاقات التعاون بين مصر والمنظمات الدولية المختصة وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الاسيسكو وغيرها.

كما ألقى السفير عمر عامر، مساعد وزير الخارجية لقطاع السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، كلمة ممثلا عن السفراء والقناصل العامة، وجّه خلالها الشكر لوزير السياحة والآثار على دعوته الكريمة للقاء اليوم، واهتمامه بمدّ أواصر التعاون مع سفراء مصر وقناصلها العامة، وإفادتهم بأهم دعائم وأساسيات الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد، كما قدّم السفير هدية تذكارية للسيد الوزير بهذه المناسبة.

وخلال اللقاء، تحدث زياد حسام، المدير التنفيذي لشركة Spring Touristic Investments المطورة لخدمات الزائرين بقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث استعرض أعمال تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين بالقلعة، وأعمال الصيانة والتطوير لجامع محمد علي باشا، وكذلك لبرج الساعة.

وأشار إلى أنّه لم يكن على الشركة فقط تنفيذ أعمال صيانة متميزة، وإنّما تطوير الخدمات بطريقة تتماشي مع متطلبات العصر الحديث مع الحفاظ على الطابع التاريخي لقلعة صلاح الدين الأيوبي، واستهداف سياحة مختلفة من خلال تقديم المادة العلمية والترفيهية والخدمات التي تتناسب مع مكانة مصر وما تمتلكه من آثار.

كما قدّم عرضا تقديميا يتضمن عرضا مفصلا بالصور للأعمال قبل وبعد التطوير، مشيرا إلى أنّ أعمال الصيانة تضمنت جلي رخام الأرضيات وأعمال الإضاءة الخارجية لجامع محمد علي، وأعمال الإضاءة ببيت الصلاة، كما تضمنت تنظيف القباب وترميم مدفع رمضان، واستخدام بعض الأثاثات الحديثة لتمكين الزائرين من استراحة قصيرة أثناء الجولة التفقدية بالمنطقة، واستبدال منافذ البيع القديمة بأخرى حديثة مع استخدام التكنولوجيا الجديدة.

وأشار إلى الانتهاء من إصلاح الساعة الخاصة ببرج الساعة، والتي تمت بأيادٍ مصرية خالصة بعد فترة توقف دامت لسنوات طويلة لتعود للحياة وتعمل مرة اخري وتدق اجراسها من جديد.

وكانت الوزارة نظمت هذا الحدث بمتحف الشرطة في قلعة صلاح الدين الأيوبي، برعاية شركة The WaterWay Developments.