يبحث البعض عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، خاصة مع اقتراب نهاية موسم الصيف، بهدف التخزين أو معرفة أفضل الأصناف الموجودة مع الباعة، وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها على مدار اليوم، أسعار الفاكهة في أسواق مصر، اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، والتي تنوعت بين المانجو والبرتقال والموز، وفق جولة صباحية بعدد من الأسواق بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، على النحو التالي:

سعر البرقوق

وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، إلى 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر المانجو

بلغ كيلو المانجو فص نحو 40 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 30 جنيهًا، أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو المانجو البلدية إلى 18 جنيهًا.

سعر الرمان

بلغ سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الكيوي

بلغ سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكاكا

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، ما بين 10 إلى 15 جنيهًا.

سعر الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة نحو 22 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

وسجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات.

سعر الأناناس

وبلغ سعر ثمرة الأناناس متوسطة الحجم «2 كيلو»، نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر البلح

وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 8 و10 جنيهات، والبلح سماني نحو 5 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سلمي نحو 25 جنيهًا، وبلح بارحي نحو 30 جنيهًا، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا.

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 20 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيهًا.

سعر الخوخ

ووصل سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، إلى 20 جنيهًا، والمستورد 25 جنيهًا.

سعر الكريز

وسجل سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

سعر المشمش

وتراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم، بين 12 و45 جنيهًا.

سعر البرتقال

ويتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 2 إلى 4 جنيهات، في حين يصل سعر الصيفي نحو 10 جنيهات.

سعر الجوافة

وتراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر العنب

سجل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا.