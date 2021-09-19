سفير كندا مغرم بـ«المانجو المصرية»: رائعة.. هل هناك شيء ألذ منها؟
كتب:
ثروت منصور
02:49 م | الأحد 19 سبتمبر 2021
أرشيفية
نشر سفير كندا الجديد في مصر، لويس دوماس، تغريدة أعرب فيها عن إعجابه الشديد بالمانجو المصرية، متسائلا: «هل هناك شيء ألذ من المانجو المصرية الطازجة ؟ (واو) رائع!».
Is there anything more delicious than fresh Egyptian mangoes ????? Wow! #mangoes #respect #Egypt pic.twitter.com/30xm0H08dd— Louis Dumas (@Louis_Dumas9) September 18, 2021
وأعرب مئات المصريين والكنديين والأجانب عن إعجابهم بتغريدة السفير، وروى عدد كبير منهم تجاربهم مع المانجو المصرية وشاركوا بعض الصور الخاصة التي تناولوا فيها الفاكهة المصرية الشهيرة.
…il faut visiter Ismailia pour savourer une douzaine de genres de mangues égyptiennes, un plaisir unique !— Aly El-Maghraby (@Aly_El_Maghraby) September 18, 2021
Malheureusement introuvables dans les chaînes des supermarchés Canadiens pic.twitter.com/9R65MTI6Dz
وأعادت السفارة الكندية في مصر تغريدة سفيرها، قائلة: «سفيرنا في الويك إند يتساءل، هو في أي حاجة أطعم من المانجو الفريش؟»..
سفيرنا في الويك اند: "هو في أي حاجة أطعم من المانجو???? الفريش!!؟؟" #المانجو???? #مصر https://t.co/DF1tuawMsp— Canada in Egypt (@CanEmbEgypt) September 19, 2021
وكان سفير كندا السابق في القاهرة، جيس داتون، من المغرمين بالمانجو المصرية، إذ نشر تدوينة في أغسطس 2020، قال فيها إنّه يتطلع إلى الحصول على المانجو المصري كما حدث مع سفير أستراليا بالقاهرة.
Wow! Looking forward to my delivery as is @AusAmbEgy! https://t.co/rVDHPb8B89— Jess Dutton (@JessDutton1) August 23, 2020
وردّ سفير نيوزيلندا بالقاهرة على التدوينة قائلا: «لا تقلق يا جيس، يمكنني أن أعطيك توجيهات إلى المكان المحدد حيث يمكنك شراؤها».