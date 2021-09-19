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محمود مسلم

سفير كندا مغرم بـ«المانجو المصرية»: رائعة.. هل هناك شيء ألذ منها؟

كتب:

ثروت منصور
02:49 م | الأحد 19 سبتمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

نشر سفير كندا الجديد في مصر، لويس دوماس، تغريدة أعرب فيها عن إعجابه الشديد بالمانجو المصرية، متسائلا: «هل هناك شيء ألذ من المانجو المصرية الطازجة ؟ (واو) رائع!».

وأعرب مئات المصريين والكنديين والأجانب عن إعجابهم بتغريدة السفير، وروى عدد كبير منهم تجاربهم مع المانجو المصرية وشاركوا بعض الصور الخاصة التي تناولوا فيها الفاكهة المصرية الشهيرة.

 وأعادت السفارة الكندية في مصر تغريدة سفيرها، قائلة: «سفيرنا في الويك إند يتساءل، هو في أي حاجة أطعم من المانجو الفريش؟»..

وكان سفير كندا السابق في القاهرة، جيس داتون، من المغرمين بالمانجو المصرية، إذ نشر تدوينة في أغسطس 2020، قال فيها إنّه يتطلع إلى الحصول على المانجو المصري كما حدث مع سفير أستراليا بالقاهرة.

وردّ سفير نيوزيلندا بالقاهرة على التدوينة قائلا: «لا تقلق يا جيس، يمكنني أن أعطيك توجيهات إلى المكان المحدد حيث يمكنك شراؤها».

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