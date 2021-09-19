سفير كندا مغرم بـ«المانجو المصرية»: رائعة.. هل هناك شيء ألذ منها؟

نشر سفير كندا الجديد في مصر، لويس دوماس، تغريدة أعرب فيها عن إعجابه الشديد بالمانجو المصرية، متسائلا: «هل هناك شيء ألذ من المانجو المصرية الطازجة ؟ (واو) رائع!».

وأعرب مئات المصريين والكنديين والأجانب عن إعجابهم بتغريدة السفير، وروى عدد كبير منهم تجاربهم مع المانجو المصرية وشاركوا بعض الصور الخاصة التي تناولوا فيها الفاكهة المصرية الشهيرة.

…il faut visiter Ismailia pour savourer une douzaine de genres de mangues égyptiennes, un plaisir unique !

Malheureusement introuvables dans les chaînes des supermarchés Canadiens pic.twitter.com/9R65MTI6Dz — Aly El-Maghraby (@Aly_El_Maghraby) September 18, 2021

وأعادت السفارة الكندية في مصر تغريدة سفيرها، قائلة: «سفيرنا في الويك إند يتساءل، هو في أي حاجة أطعم من المانجو الفريش؟»..

سفيرنا في الويك اند: "هو في أي حاجة أطعم من المانجو???? الفريش!!؟؟" #المانجو???? #مصر https://t.co/DF1tuawMsp — Canada in Egypt (@CanEmbEgypt) September 19, 2021

وكان سفير كندا السابق في القاهرة، جيس داتون، من المغرمين بالمانجو المصرية، إذ نشر تدوينة في أغسطس 2020، قال فيها إنّه يتطلع إلى الحصول على المانجو المصري كما حدث مع سفير أستراليا بالقاهرة.

Wow! Looking forward to my delivery as is @AusAmbEgy! https://t.co/rVDHPb8B89 — Jess Dutton (@JessDutton1) August 23, 2020

وردّ سفير نيوزيلندا بالقاهرة على التدوينة قائلا: «لا تقلق يا جيس، يمكنني أن أعطيك توجيهات إلى المكان المحدد حيث يمكنك شراؤها».