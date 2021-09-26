المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل مدير عام «الإيسيسكو»

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، ورافقته خلال الزيارة الدكتورة غادة عبد الباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

المالك يثني على إنشاء المتحف وإنجاح موكب المومياوات الملكية

وحرص المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» على تفقد المتحف، وكان في استقباله سيد أبو الفضل المشرف على الشئون الأثرية بالمتحف، إذ اصطحبه بجولة داخل قاعات المتحف، فيما أبدى الضيف اهتماما كبيرا وإعجابا بما شاهده من مقتنيات أثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي، التي تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة.

مدير الإيسيسكو: مصر تنتج حضارة تبهر العالم

وأثنى الدكتور سالم بن محمد المالك على الجهد الكبير الذي بذلته مصر بمختلف أجهزتها، لإنشاء المتحف وإنجاح موكب المومياوات الملكية الذي كان ولازال حديث العالم كله.

كما أثنى على هذا الصرح العظيم، وقال إنه إضافة للمتاحف العالمية، وأن ما شاهده في المتحف يدعو للفخر، ليس فقط للمصريين، لكن للعالم أجمع، وأن إنشاؤه ليس غريبا على مصر، التي تنتج حضارة تبهر العالم كله.