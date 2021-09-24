غرفة السياحة: التعاقد مع شركة لتقديم الخدمات التأمينية للمعتمرين 

قال علاء الغمرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الغرفة اتفقت بشكل مبدئي مع شركات تأمين جديدة لتقديم خدمات للمواطنين المصريين المسافرين للعمرة كخدمة حجز مواعيد الحصول على لقاح كورونا، وإجراء تحاليل pcr الخاصة بالسفر، فضلا عن الخدمات التأمينية التي سيتم تقديمها للمسافرين للعمرة والحج، موضحا أن الخطوة التي اتخذتها الغرفة تمثل استعدادا جيدا لاحتمالية بدء موسم العمرة في أي وقت.

نأمل في مراجعة السعودية لقرار تعليق دخول المصريين لأراضيها

ودعا «الغمري»، في تصريحات لـ «الوطن»، الجهات السعودية لمراجعة قرارها الخاص بـ تعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها منذ فبراير الماضي، خاصة أن دولا مثل بريطانيا أزالت اسم مصر من النشرة الحمراء الممنوع علي البريطانيين زيارتها، وبدأت في تجهيز جداول رحلاتها لمصر خلال الأسابيع المقبلة، كما رفعت العديد من دول العالم رحلاتها لمصر حاليا مثل ألمانيا وروسيا وأوكرانيا، وهو ما يؤكد أن مصر آمنة صحيا.

موعد أداء المصريين للعمرة غير معلوم

وأوضح «الغمري»، أنه غير معلوم حاليا موعد أداء المواطنين المصريين للعمرة، لافتا إلى أن شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة بمجرد إعلان المملكة العربية السعودية السماح بسفر المصريين للعمرة، وموافقة الحكومة المصرية على بدء الرحلات، مشيرا إلى أن شركات السياحة المصرية تكبدت خسائر مالية كبيرة نتيجة توقف رحلات العمرة لنحو عامين.

التحذير من الإعلان عن برامج العمرة حاليا

ومن جهته حذر مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، الشركات السياحية، من الإعلان حاليا عن تنظيم أي برامج للعمرة، أو تحصيل أي مبالغ من المواطنين تحت حساب البرنامج، مشددا على أن الشركات التي ستعلن عن تنظيم برامج العمرة دون صدور قرار رسمي من الوزارة بفتح باب العمرة، سيوقع عليها عقوبات تصل إلى حد إلغاء الترخيص.

يشار إلى أن شركات السياحة المصرية متوقفة عن تنظيم برامج العمرة أو الحج منذ شهر فبراير 2020، تزامنا مع انتشار جائحة كورونا، وهو ما تسبب في تكبدها خسائر مالية كبيرة فضلا عن تسريح آلاف من العاملين بالشركات السياحية.