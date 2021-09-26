عبدالغفار: العام الدراسي متكامل.. ولدينا خطط لمواجهة أي طوارئ «فيديو»

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حصر الأعداد داخل الجامعات، من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والهيئة المعاونة لهم، والعاملين والموظفين، مشددا على أن الجامعات المصرية، تمتلك الكميات التي تكفي تطعيم كل المنتسبين للجامعات الخاصة والحكومية، وكل المؤسسات التابعة للتعليم العالي، مناشدا الطلاب بالتسجيل على موقع وزارة الصحة وأخذ اللقاح، فهو حماية للطالب والمجتمع، وهي فرصة لعودة الحياة بكل مناحيها، سواء الجامعية أو التعليمية أو الاقتصادية، لما كانت عليها.

خطط في حال زيادة في الأعداد

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال حديثه مع محمد عصام، مراسل قناة «MBC مصر»، أنه يوجد خطط متواجدة في حال أي طوارئ أو زيادة في الأعداد، «من كتر ما شوفنا الفترة اللي فاتت بقى عندنا الخطط موجودة ومتشالة وبقينا عارفين هنتحرك إزاي ومتدربين على كل الحالات، وفي حال زيادة في الحالات والزيادة وصلت لمرحلة كبيرة ننتقل للتعليم الهجين ننتقل للتعليم الهجين سننتقل للجنة الأزمة حسب السياسية العامة للدولة في هذا الأمر، ولكن من الخبرات السابقة الأمور تذهب للأفضل، وهناك انكسار للموجة الرابعة في كثير من دول العالم»، مشددا على أنه حتى الآن العام الدراسي متكامل وعام دراسي تقليدي يبدأ يوم 9 أكتوبر.

زيادة الأعداد ليست كبيرة

وتابع عبد الغفار، أنه يوجد زيادة في الأعداد من خلال إعلان وزارة الصحة، عن أعداد الحالات، شهدنا وجود زيادة بالأعداد من خلال وزارة الصحة ومن خلال الحالات التي تسجل في المستشفيات الجامعية، لكنها زيادة حذرة جدا، وزيادة ليست بالزيادة الكبيرة التي نتوقع منها أي نوع من أنواع الزيادة الغير محسوبة، ومن هذا المنطلق الخطط كلها والبدائل كلها موجودة في الحسابات كي تستطيع الوزارة متابعة الحالة الوبائية على مستوى العالم ومستوى مصر واتخاذ الاجراءات اللازمة.