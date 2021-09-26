وزير التعليم العالي: الحصول على اللقاح شرط لدخول المدن الجامعية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن طلاب الجامعات الجدد سيحصلون على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، أثناء ذهابهم لتوقيع الكشف الطبي، موضحًا أن الوزارة من المقرر أن تنتهي من تلقيح العاملين وأعضاء هيئة التدريس و20% من الطلاب بحلول السبت الموافق 9 أكتوبر.

غير الراغب في الحصول على اللقاح عليه إجراء PCR كل أسبوع

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحصول على اللقاح شرط لدخول المدينة الجامعية، فالطلاب لن يلتحقوا بأي غرفة في المدن الجامعية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، متوقعًا تحقيق المستهدف بالنسبة للطلاب وتطعيم أكثر من 90% منهم بصورة آمنة خلال شهر أكتوبر.

العالم كله لا يملك سوى تأمين نفسه باللقاح

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الوزارة من المقرر أن تضع نظامًا خلال الأسبوعين الأول والثاني من الدراسة، بشأن إلزامية الحصول على التطعيم، كما أن غير الراغب في الحصول على لقاح كورونا عليه إجراء مسحة PCR كل أسبوع في المعامل التابعة للتعليم العالي بأسعار تحددها الوزارة، مستبعدًا إقدام الموظفين على هذا الإجراء.

اللقاح ليس بديلا للإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن العالم كله لا يملك سوى تأمين نفسه باللقاح وخاصة أنه يقلل الوفيات والحالات المتدهورة، فمعظم الحالات المصابة أكثر من مرة بـ«كوفيد - 19» غير حاصلة على لقاح كورونا، كما أن اللقاح ليس بديلا للإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي.

وأكد أن الوزارة مصممة على بدء العام الدراسي بالطريقة التقليدية، لكنها في الوقت نفسه تضع سيناريوهات للتعامل مع العام الدراسي، وفقًا للتعليم الهجين.