التعليم العالي: 152 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 152 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه توجد إمكانية لتعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

انتهاء المرحلة الثالثة من التنسيق غدا الاثنين

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

ويؤكد المتحدث الرسمى، بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة»، حيث أنه لن يسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء غد الاثنين إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.