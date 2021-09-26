«السياحة» تعلن إطلاق خدمة الرسائل النصية للسائحين

أطلقت وزارة السياحة والآثار، خدمة إلكترونية جديدة لخدمة السائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة، في إطار حرصها على التواصل بشكل مباشر وسريع مع السائحين، فور وصولهم إلى مصر، وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.

الخدمة ترد على الاستفسارات وتستمع إلى المقترحات من السائحين

وقال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار لـ التحول الرقمي، إن هذه الخدمة تعمل عن طريق شركات المحمول العاملة في مصر، التي ترسل رسالة نصية على الهاتف المحمول للسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية للترحيب به، وتعريفه برقم الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة والآثار (19654)، الذي يتعامل بعدة لغات، وعلى مدار 12 ساعة للرد على استفساراته، أو الاستماع لمقترحاته أو شكواه.

تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار

وأضاف أن الرسالة يوجد بها أيضا أرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف.

يأتي تفعيل هذه الخدمة، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع التحول الرقمي، الذي جاء انطلاقًا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.