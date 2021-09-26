الكنيسة تعلن تنظيم ملتقى شباب الباحثين.. أكبر حدث للدراسات القبطية بمصر

أعلن الدكتور إبراهيم ساويرس، مدرس اللغة القبطية بكلية الآثار جامعة سوهاج، وعضو مؤسسة مارمرقس لدراسات التاريخ القبطي، تنظيم المؤسسة أكبر حدث في الدراسات القبطية من نوعه على الإطلاق في تاريخ الدراسات القبطية في مصر، الأسبوع المقبل، والمتمثل في إقامة ملتقى شباب الباحثين، الذي يحمل عنوان «تراث الأجداد في عيون الأحفاد 3».

تفاصيل ملتقى تراث الأجداد في عيون الأحفاد

وقال «ساويرس» لـ«الوطن»، إن الملتقى سيتم افتتاحه يوم السبت المقبل، وسيشهد إقامة عدد من الجلسات التي ستناقش أكثر من 60 ورقة بحثية في كل التخصصات، عبر جلسات تعمل بالتوازي في 3 قاعات.

وأشار عضو مؤسسة مارمرقس لدراسات التاريخ القبطي، إلى أن فعاليات الملتقى سيشارك فيها 12 ضيفًا من باحثين ورجال دين، مسلمين ومسيحيين، موضحًا أن المؤسسة قررت غلق باب الحضور للملتقى بعد فتحه بساعات قليلة للإقبال الكبير، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ما مؤسسة مارمرقس للتاريخ القبطي؟

وبحسب الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فمؤسسة مارمرقس، تم تأسيسها على يد الدكتور فوزى إسطفانوس عام 1998م، ولاحقًا تم تسميتها «سان مارك لتوثيق التراث»، وحظيت برعاية البابا الراحل شنودة الثالث، ثم رعاية ورئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وتهدف المؤسسة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى دراسة وتجميع ونشر وتوثيق التراث القبطي، ومساعدة الباحثين فى مجال الدراسات القبطية سواء فى مجال الآثار، أو التاريخ، أو اللغة، أو العمارة، أو تاريخ الفن.

وخلال مسيرة المؤسسة لأكثر من 20 عامًا، ساهمت بالعديد من الإصدارات المحلية والعالمية باللغتين العربية والإنجليزية، من تأليف وإعادة طبع وترجمة لنحو 25 كتابًا، فضلا عن عقد 13 مؤتمرًا منها 9 مؤتمرات دولية و3 مؤتمرات محلية.