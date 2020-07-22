فيديو.. الكنيسة تطلق أكاديمية لنقل التراث القبطي للدول الأوربية

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأكاديمية الأوربية للتراث القبطي (تيتش) أو TEACH، بدأت في دعوة الدارسين من مختلف الدول الأوربية للالتحاق بها، ودراسة مواد مثل علم الألحان والموسيقى القبطية وغيرها.

وعبر مقطع فيديو نشرته الأكاديمية، أثنى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على جهود البروفيسور ميشيل حنين مؤسس الأكاديمية، وعلى الهدف الذي أقيمت من أجله، وهو نقل التراث القبطي الأرثوذكسي للدول الأوربية والغربية.

كما دعا الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا دميان أسقف ورئيس دير العذراء وأبو سيفين بهوسكتر والكنائس التي حوله بألمانيا، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، خلال المقطع ذاته، دول إيبارشياتهم للالتحاق بـ"تيتش"، ورحبوا بالمنضمين.

وشرح البروفيسور ميشيل حنين، هدف الأكاديمية لنقل التراث القبطي لدول أوربا، وطموحاتها في الاعتماد من عدد من الجامعات الأوربية، وإمكانية أن تمنح فيما بعد درجات علمية بعد التخرج كالدبلوما والماجستير والدكتوراة.