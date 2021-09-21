الكنيسة تحذر من راهب مزيف: لسنا مسؤولين عن أفعاله وتعاملاته

حذر الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر اللجنة المجمعية للرهبنة والأديرة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من شخص ينتحل صفة راهب باسم «الراهب أنسطاسي الأنبا مكاريوس»، ويتواصل مع كثيرين من الكهنة والأقباط بهذه الصفة المزيفة.

تحذير من شخص ينتحل صفة راهب باسم «الراهب أنسطاسي الأنبا مكاريوس»

وقالت الكنيسة في بيان رسمي باسم اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة: « نود أن نشير إلى أن هذا الشخص يدعى مينا سمير حبيب عطا الله، وقد سبق وجاء إلى منطقة القديس مكاريوس السكندري في وادي الريان، طلبًا للانضمام، وحمل اسم الأخ أنسطاسي كطالب رهبنة، وإذ وجد الأنبا أبراَم مطران الفيوم والمسؤول عن المنطقة، أن حياة الرهبنة لا تناسبه تم استبعاده ورفض طلبه».

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غير مسؤولة عن أي نتائج قانونية أو مجتمعية

وأضافت الكنيسة: «وإذ نما إلى علمنا أنه ينتحل الصفة والاسم المشار إليهما سالفًا، وبعد أن تأكدنا أنه لم يترهب في أي دير آخر، وجب علينا تحذير الجميع من التعامل معه على أساس هذه الصفة، والتأكيد على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غير مسؤولة عن أي نتائج قانونية أو مجتمعية لأفعاله أو تعاملاته».

وندعو هذا الإنسان إلى العودة عن طرقه الخاطئة وتقديم توبة أمام الله والكنيسة حرصًا على أبديته.