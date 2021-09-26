طرق دفع قيمة مشترياتك من خلال تليفونك بعد موافقة «المركزي»

وافق البنك المركزي، على منح تراخيص تقديم خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة الهاتف المحمول، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لإستراتيجية الحكومة المصرية، للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، ودعم استراتيجية الشمول المالي.

تفاصيل خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية

وترصد «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل الخدمة الجديدة فيما يلي:

- تمثل الخدمة الجديدة طفرة في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية.

- يعد قبول المدفوعات اللاتلامسية على الهاتف المحمول والأجهزة الذكية من أحدث وسائل القبول الأقل تكلفة .

- تقنية تكنولوجية جديدة تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم دون الحاجة إلى أي أجهزة ملحقة إضافية.

- تحول التقنية الجديدة بتحويل الأجهزة الذكية الى نقطة قبول إلكترونية يتم من خلالها قبول المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية بصورها المختلفة.

- يحمل التاجر بتحميل تطبيق إلكتروني على جهازه الذكي، ويربط التطبيق بحسابه البنكي، وبذلك يتم تحويل جميع معاملات الشراء التي يتم القيام بها إلى حساب التاجر مباشرة بسرعة وأمان بمجرد إجرائها.

أهم مزايا تطبيق قبول المدفوعات اللاتلامسية على الأجهزة الذكية

- تخفيض تكلفة شراء أو تأجير ماكينات البيع الإلكترونية التقليدية.

- انعدام تكلفة الصيانة التي كانت تتم لماكينات البيع.

- التوسع في أدراج فئة صغار التجار وتعزيز قبول المدفوعات لخدمات الطلبات اليومية.

الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية

فيما أطلق البنك الأهلي لأول مرة في السوق المصرفية المصرية، نوعين جديدين من الحسابات الجارية التجارية تحت مسمى (الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية)، حيث يستهدف البنك من إطلاق تلك الحسابات، التيسير على الفئات التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا، وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات، بالإضافة الى شريحة العملاء من أصحاب الحرف والأعمال، ومنها على سبيل المثال الحرفيون بمختلف تخصصاتهم.