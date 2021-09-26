«معلومات الوزراء» ينشر إنفوجراف عن «كورونا والسياحة»: إشادات دولية بمصر

توقعت منظمة السياحة العالمية استئناف السياحة المحلية نشاطها قبل السياحة الدولية، بسبب تداعيات فيروس كورونا السلبية التي طالت مختلف الأنشطة، وكان النشاط السياحي من القطاعات الأكثر تضررا عالميًّا.

وفي محاولة دولية للسيطرة على تداعيات الأزمة، وتنشيط حركة السياحة، لما لها من دور كبير في استقرار وتحسين الوضع الاقتصادي للدول؛ حيث إن 1 من بين 10 أفراد في العالم يعمل بنشاط السياحة، كما أن نسبة مساهمة النشاط السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لبعض دول العالم تصل إلى أكثر من 20%، اتجه العالم للاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام تحت شعار «السياحة لتحقيق نمو شامل»، ويستهدف هذا الاحتفال رفع الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية لنشاط السياحة، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتزامنا مع هذا الحدث العالمي، يأتي احتفال مصر بهذا اليوم في شكل مجموعة فعاليات، أبرزها: إطلاق وزارة السياحة والآثار حملة دعائية بأفلام ترويجية للسياحة بالمحافظات المصرية لمدة 27 يومًا (محافظة كل يوم)، عبر منصات التواصل الاجتماعي للوزارة وهيئة تنشيط السياحة، وذلك منذ بداية سبتمبر الجاري.

كما تم تنظيم ورشة عمل ومهرجان فني بالممشى السياحي بالغردقة، بمشاركة 120 فنانًا مصريًّا ودوليًّا من 12 دولة، وكذلك تنظيمها لكرنفال موسيقي.

وأشادت التقارير العالمية بالإجراءات الجادة التي اتخذتها مجموعة من الدول ومنها مصر، للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على النشاط السياحي؛ أبرز تلك الإجراءات: تأجيل سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية، وإعفاء البازارات والكافيتريات بالمواقع الأثرية من دفع الإيجارات. بالإضافة إلى تبني مبادرة لتشجيع السفر إلى صعيد مصر خلال أشهر الصيف، بخصومات على رسوم الدخول للمواقع الأثرية، وتخفيض رسوم تأشيرة الوصول بمطارات الأقصر وأسوان.