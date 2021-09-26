وزير السياحة والآثار يلتقي سفراء مصر المنقولين للعمل بالخارج

استضاف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لقاءً مع سفراء مصر وزجاتهم، وذلك قبل مغادرتهم لتولي مهام مناصبهم رؤساء لبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج.

قلعة صلاح الدين تحتضن سفراء المحروسة

وجرى تنظيم اللقاء، بمتحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بعنوان «سفراء المحروسة»، وشارك فيه أيضًا، قيادات وزارة السياحة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي.

وحرص الدكتور خالد العناني خلال كلمته، التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية في دعم حركة السياحة إلى مصر، متناولًا الركائز الأساسية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، التي تستند إلى رؤية جديدة تهدف إلى الترويج لمقاصد مصر السياحية، وإعادة اكتشاف كنوز مصر الأثرية، وتحديث المتاحف التاريخية، والتعريف بمصر ومقوماتها السياحية المتميزة.

العناني يثني على دور سفراء مصر في ملفات السياحة والآثار

وأثنى وزير السياحة والآثار، على دور سفراء مصر في ملفات السياحة والآثار، خاصة فيما يتعلق باستعادة الآثار المصرية من الخارج، وتنظيم الحملات السياحية، وفتح آفاق تعاون جديدة مع دول الاعتماد لجذب مزيد من الحركة السياحية إلى مصر، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة والآثار تدعم جهود السفراء، وتحرص على إمدادهم وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتسهيل مهمتهم.

وألقى السفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية، كلمة وجَّه فيها الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لاستضافته لقاء «سفراء المحروسة»، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية والسياحة والآثار يمثل شراكة ممتدة تستهدف الترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستستمر بخطى أوسع لاستعادة الحركة السياحية لنشاطها.

كما قدم السفير عمر عامر هدية تذكارية لوزير السياحة والآثار، في ختام لقاء «سفراء المحروسة»، الذي شهد أيضا حوارًا بين الوزير والسفراء، للرد على استفساراتهم.