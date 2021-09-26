هل تُسبب حبوب منع الحمل سرطان الثدي أو العقم؟.. طبيب يجيب

نفى الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، ما تردد من شائعات حول تسبب حبوب منع الحمل في الإصابة بسرطان الثدي أو أي مشكلات أخرى، كما أن وسائل منع الحمل فعالة وآمنة، مشددًا على أهمية الالتزام بالحصول على الوسيلة وفقا لنصائح وتعليمات أطباء أمراض النساء والتوليد، عقب إخباره بالتاريخ المرضي للعائلة بأكملها، إذ كان هناك تاريخ مرضي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية رشا مجدي، على شاشة «صدى البلد».

الزيادة السكانية تعد أخطر مشكلة تواجه مصر

وأضاف «حسن»، أن الزيادة السكانية تعد أخطر مشكلة تواجه مصر، مشددًا على أهمية رفع درجة الوعي لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، مع طمأنة السيدات بشكل مستمر على أمان وفعالية وسائل منع الحمل، «لو عاوزين نحل كل مشاكل مصر لازم نبدأ من مشكلة الزيادة السكانية»، مقترحًا تخصيص حوافز إضافية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط، مطالبًا في الوقت ذاته بتغليظ العقوبات والغرامات على جريمة التسريب من التعليم أو توظيف الأطفال.

وسائل الحمل الموجودة بمصر آمنة وفعالة ويجب استخدامها بطريقة صحيحة

وشدد مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، على ضرورة توقيع غرامات وعقوبات على زواج القاطرات ضمن جهود مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، كما ذكر أن وسائل منع الحمل منها وسائل تقليدية مثل اللولب أو الحقن والكبسولات، وتم تطوير وسائل منع الحمل ولم تعد تسبب ضررا كما كان في الماضي، فأقراص منع الحمل الموجودة في مصر حاليا، هي من الجيل الرابع للهرمون، حتى تكون بدون أي آثار جانبية، «الوسائل الموجودة في مصر آمنة وفعالة ويجب استخدامها بطريقة صحيحة»

26 سبتمبر عام 2007 تم الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي لتنظيم الأسرة

وأوضح الدكتور عمرو حسن، أن وسائل منع الحمل آمنة تماما، ولا تتسبب في أي أمراض سواء ضغط أو سكر أو سرطان ثدي أو العقم، لكن وسيلة منع الحمل، تختلف من حالة إلى حالة، وترتبط بالسن والتاريخ المرضي لها وللعائلة، واستخدام وسائل منع الحمل لها فوائد صحية للمرأة، موضحًا أن في 26 سبتمبر عام 2007 تم الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي لتنظيم الأسرة، كما ذكر أن هناك خطورة كبيرة من الزيادة السكانية، مطالبا بتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والحالة الاقتصادية.

وأردف مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، أن المواطن يحتاج للوعي في الإنجاب، واستخدام السيدات وسائل منع الحمل المناسبة، فتنظيم الأسرة يجعل كل أفراد الأسرة في حال أفضل، كما أن المواطن في حاجة لتغيير رؤيته بشأن قضية الزيادة السكانية، والمجتمع في حاجة لتغيظ عقوبات عمالة الاطفال والتسرب من التعليم، «نحتاج خطاب ديني معاصر يحث على تنظيم الأسرة، ونحتاج من مؤسسات الدولة أن تعمل مع منظمات المجتمع المدني في هذا الملف».