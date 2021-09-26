إجراءات كنسية عاجلة لمواجهة ذروة الموجة الرابعة لكورونا.. أبرزها «الحجز المسبق»

أعلنت عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية، اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لمواجهة ذروة الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا المستجد، مع إعلان المسئولين بوزارة الصحة عن بلوغ تلك الذروة خلال الأيام المقبل.

القرارات الجديدة في إيبارشيات الكرازة المرقسية

وتمثلت الإجراءات الجديدة التي اتخذها مطارنة وأساقفة الإيبارشيات بالتعاون مع كهنة كل إيبارشية في ظل تصاعد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، في تقليل عدد الحضور للقداسات، وإقامة أكثر من قداس صلاة في اليوم، مع وقف الأنشطة والاجتماعات، وإعادة الحجز المسبق للقداسات، وتقليل وقت القداسات.

وقف صلوات حميم الطشت والميامر في إيبارشية البحر الأحمر

ففي إيبارشية البحر الأحمر قرر مجمع الكهنة برئاسة الأنبا ايلاريون، في بيان رسمي، وقف صلوات حميم الطشت والميامر، وصلوات الثالث للمنتقل، وكافة صلوات المناسبات المختلفة بالمنازل، على ان تقتصر الصلوات في الكنيسة فقط، وبالتنسيق المسبق مع كهنة الكنيسة.

العودة إلى نظام الحجز المسبق في مطرانية شبرا الخيمة

وفي مطرانية شبرا الخيمة، قررت لجنة إدارة الأزمات بالمطرانية برئاسة الأنبا مرقس، مطران الإيبارشية، العودة إلى نظام الحجز المسبق بالنسبة للمشاركة في القداسات، وبنسبة 50 % من سعة كل كنيسة، على ألا تزيد عظة القداس عن 15 دقيقة، إلى جانب السماح بمشاركة 40 فردًا فقط في صلوات الإكليل والجناز، وتناول المرضى في منازلهم، وصلاة القنديل، وإلغاء قاعات وسرادقات العزاء وكذلك إيقاف الرحلات والمؤتمرات التي تقام خارج كنائس الإيبارشية، مع استمرار الأنشطة ذاتها داخل الكنائس، وإعادة توزيع خدمة مدارس الأحد على أيام الجمعة من كل أسبوع بما يسمح لكل مرحلة دراسية بإقامة الخدمة الخاصة بها مرة كل شهر.

تقليل نسبة حضور القداسات لـ 25% في مطرانية ملوي بمحافظة المنيا

وفي مطرانية ملوي بمحافظة المنيا، قرر الأنبا ديمتريوس، تقليل نسبة حضور القداسات لـ 25% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بنظام الحجز المسبق مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد اللازم منعا لإنتشار العدوى، وبحد أقصى فرد لكل دكة، وكذلك الاجتماعات والأنشطة الكنسية.

وفي مطرانية أبو قرقاص، قرر الأنبا فيلوباتير، استمرار الصلوات الطقسية من قداسات وعشيات والتسبحة الأسبوعية بالكنائس وكذلك الجنازات والأفراح بنسبة 50%، استمرار إقامة صلوات الثالث للمنتقل بالكنائس بنسبة 50%، تنظيم أماكن الجلوس بقاعات العزاء على أن يكون الحضور بنسبة 50% فقط، تعليق كافة الخدامات التى تقام يوم الجمعة، تعليق كافة الأنشطة الخارجية (رحلات – أيام روحية – مؤتمرات) خلال هذه الفترة.

فيما نبه الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، على أقباط الإيبارشية ضرورة ارتداء الكمامة قبل الدخول لأي كنيسة بما في ذلك الأطفال، والتشديد على ضرورة أخذ اللقاح الواقي من الإصابة بكورونا، تخفيض نسبة الحضور في القداسات والاجتماعات إلى 50%، وتوزيع الأقباط على القداسات خلال أيام الأسبوع، وتوزيع التربية الكنسية على أكثر من يوم، وتقليل وقت القداس إلى ساعة ونصف، وكذلك تقليل الوقت في بقية الاجتماعات، واستمرار إيقاف جميع الرحلات والمؤتمرات ولقاءات اليوم الواحد باستثناء ما هو داخل الإيبارشية، واستمرار التوقف عن الافتقاد في المنازل ومناولة المرضى.

أما مطرانية المنصورة، أصدر الأنبا داود، أسقف الإيبارشية عدة قرارات، تمثلت في قصر القداسات على 3 أيام في الأسبوع وبنسبة حضور 25% فقط، وتقسيم خدمة مدارس الأحد وخدمة اجتماع الشباب والشبات في الكنيسة على مدار اليوم، وتعليق كافة الأنشطة الخارجية والنهضات الروحية.