«الكنيسة» و«التعليم» توزعان جوائز مسابقة التربية الدينية بحضور البابا

أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إقامة حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية، التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اليوم على مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين نائبًا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة.

تفاصيل حفل توزيع الجوائز

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة في بيان رسمي، أن الحفل تضمن كلمات للدكتور عبدالله حنا المشرف على المسابقة ورئيس لجنة التحكيم، والدكتور رضا حجازي، والدكتورة راندا شاهين، واختتمت الكلمات بكلمة للبابا تواضروس أشاد خلالها بفكرة المسابقة، مقدمًا الشكر لوزارة التربية والتعليم وفريق إدارة المسابقة والمشاركين فيها، وتناول البابا ثلاثة معانٍ تقدمها المسابقة وتساهم في بناء المجتمع، وهي التعاون والتنافس والمثال.

المشاركون في حفل توزيع جوائز مسابقة التربية الدينية المسيحية

وأشار القمص موسى إبراهيم، إلى أن الحفل شمل لقاءً أجرته مقدمة الحفل الإعلامية نانسي مجدي مع ثلاثة من الطلبة الذين شاركوا في المسابقة من المرحلتين الإعدادية والثانوية، وعرضًا قدمه أربعة من الذين حازوا المراكز الأولى في المسابقة لأجزاء مما حفظوه فيها من الكتاب المقدس، إلى جانب عرض ثلاثة أفلام أحدها عن الكنيسة والتعليم، والاثنان الآخران عن فكرة مشروع تدريب ألف معلم تربية دينية مسيحية الذي يقام بالتعاون بين الكنيسة والوزارة، وما حققه.

واختُتِم الحفل بتكريم الدكتور رضا حجازي، والدكتورة راندا شاهين، وعدد من القيادات بالوزارة وموجهي التربية الدينية المسيحية، ثم توزيع الجوائز على الفائزين من مختلف المراحل.

حضر الحفل الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية ومقرر لجنة التربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي سكرتير البابا، والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب بالمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.