وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن تفاصيل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، إذ ذكر أن اللقاء كان في إطار التباحث والتنسيق المستمر، وإبلاغه بتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحياته له، موضحًا أن الأمين العام للأمم المتحدة منذ أن تولى منصبه، وهو يحرص على التنسيق مع مصر والرئيس في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، وأيضا فيما يتعلق بأعمال الجمعية العامة وإصلاح المنظمة والبرنامج الذي يضعه بمناسبة مرور 75 سنة على المنظمة، ورؤية مصر على مستقبل عمل المنظمة.

تناولنا آخر مستجدات السد الإثيوبي

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن اللقاء تضمن آخر مستجدات السد الإثيوبي، وذلك بعد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، وتناولنا ايضًا قضية سوريا واليمن، والتحضيرات لمؤتمر المناخ، إذ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتيح فرصة لطرح رؤية مصر إزاء التطورات الدولية، وتم في اليوم الأول من خلال الخطاب الذي القاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان غير تقليدي إذ تضمن التحديات ورؤية التطوير.

التعاون والعمل المشترك الوسيلة الوحيدة لتناول القضايا

وأشار وزير الخارجية، إلى أن رؤية مصر تكمن في أن ما تعرض له العالم في الآونة الأخيرة من تغير وتطور في المناخ، وكذلك جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» يترتب عليها، أن البشرية يجب أن تبتعد عن الصراع، وأن تعي أن التعاون والعمل المشترك هو الوسيلة لاستمرار تناول القضايا التي من الممكن التي يكون لها التأثير على البشرية جمعاء، وأيضا تناول القضايا الإقليمية بكل الاهتمام وفي مقدمتها القضية الفلسطينة.