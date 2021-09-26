ضبط مصنع منظفات وآخر للأكياس بدون ترخيص في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين حملات مكبرة على الأسواق بمركزي كوم حمادة وبدر، لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ضبط مصنع منظفات دون تراخيص

أسفرت حملات تموين البحيرة عن ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص، حيث تم ضبط 300 زجاجة كلور زنه العبوة واحد لتر و350 زجاجة فلاش زنه 1 لتر و 60 زجاجة معطر و1000 لتر فنيك، وكذلك عدد 150 عبوة فارغة مختلفة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة.

َكما تم تحرير محضر تجميع كمية 300 لتر بنزين في أحد المحال بغرض بيعها في السوق السوداء، تحرير 17 محضر عدم إعلان الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وضبط أحد المخابز قام بالضرب الوهمي بعدد 1205 أرغفة، ضبط ثلاجتين لحفظ الفاكهة والخضروات بدون سجلات خاصة بالحركة و الزيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة مكبرة في شبراخيت

كانت شنت إدارة تموين شبراخيت حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع مخلل يعمل بدون الحصول على سجل صناعي أو ترخيص وضبط 4.5 طن مخللات مجهولة المصدر، ضبط مصنع مخلل يعمل بدون الحصول على سجل صناعي أو ترخيص وضبط 2.25 طن مخللات مجهولة المصدر.

كما تم ضبط مصنع أكياس بلاستيك يعمل بدون الحصول على السجل الصناعي، وتم ضبط عدد 50 شيكارة 25 كجم أوميا بدون بيانات أو علامات تخص تاريخ الانتاج أو فترة الصلاحية وضبط عدد 10 شكائر 40 كجم مادة خام جرش تخريز معبأ داخل شكائر مجهولة المصدر، وضبط عدد 900 لتر صابون سائل مجهول المصدر بأحد محال بيع المنظفات.