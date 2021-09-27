سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 27-9-2021 في مصر

العملات الورقية تحظى باهتمام كثير من المواطنين يوميا، سواء المسافرين للخارج أو المستثمرين أو غيرهم، وبينها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والمؤسسات المصرفية الخاصة كالبنك التجاري الدولي والأهلى المصري.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الاثنين 27 سبتمبر الحالي، في البنوك المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الإثنين 27 سبتمبر على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 52.04 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل اليوم سعر الدينار الكويتي نحو 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد اليوم، 47.39 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجّل اليوم الاثنين الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 48.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الاثنين، 51.95 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل اليوم سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، اليوم الاثنين، نحو 49.45 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.