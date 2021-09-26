«المعهد المصرفي»: زيادة المحتوى الرقمي أحد نقاط أزمة كورونا الإيجابية

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد يعتبر مقصدًا لكل من يرغب في التعليم أو التدريب في العلوم المصرفية داخل جمهورية مصر العربية، ونحلم بأن نكون مقصدًا لكل الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على المحتوى العلمي، وطبيعة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن عدد المتدربين بعد أزمة كورونا زاد بشكل كبير، نتيجة اللجوء إلى التعليم عن بعد عن طريق شبكة المعلومات.

التعليم عن بعد أدى لزيادة المستفيدين من الخدمات التدريبية

وأضاف «نصير»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، على «Extra news»، أن التجربة أثبتت أن التعليم عن بعد اختيار فعال وناجح في العملية التعليمية، «أزمة كورونا كانت لها بعض النقاط الإيجابية التي لا يمكن إغفالها مثل زيادة التعليم عن بعد» ، موضحًا أن هناك طفرة حدثت في عملية التقييم والتدريب خلال العام الأخير في المعهد المصرفي، إذ أن التعليم عن بعد أدى لزيادة المستفيدين من الخدمات التدريبية التي يقدمها المعهد المصرفي إلى الضعف.

الرقابة على الامتحانات أصبحت تتم من خلال الذكاء الصناعي

وأشار المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إلى أن عملية الرقابة على الامتحانات أصبحت تتم من خلال الذكاء الصناعي لضمان وصول المستهدفات التعليمية للمتدربين، مشيرًا إلى أن التعليم عن بعد زاد عدد المستفيدين منه إلى حد كبير، خلاف أن التعليم عن بعد أدى لتوفير الوقت والجهد بالنسبة للمتدربين، كما أن عدد المستفيدين من خدمات المعهد المصرفي العام الماضي وصل لـ88 ألف؛ أما العام الحالي فعدد المستفيدين وصل لـ152 ألف بزيادة تصل لأكثر من 70%.

فرض قواعد صارمة على التباعد الاجتماعي في ظل أزمة كورونا

وأوضح أن المعهد فرض قواعد صارمة على التباعد الاجتماعي في ظل أزمة كورونا، وهذا كان يعتبر تحديا كبيرا للغاية، ورغم ذلك حدث نمو وطفرة كبير في عدد المستفيدين، وخدمات التقييم قُدمت لـ47 ألف فرد هذا العام بدلاً من 20 ألف فرد من خلال التعليم عن بعد، كما أن المعهد المصرفي لديه الكثير من المستهدفات تجاه القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن المعهد قام بتدريب هذا العام 200 متدرب إفريقي، مؤكدًا ان المعهد يقوم بتدريب طالب الجامعة، والخريجين الجديد، والموظف للعمل على تطوير مهاراته لكي يصل إلى مدير بنك أو الوصول إلى أعلى المناصب، لأن التعليم يجب أن يكون مستمر.