تفاصيل جديدة في حادث وفاة «طفلة الغربية».. الطبيب البيطري عرض توقيع «شيك على بياض»

قال مصطفى النجار، عم الطفلة المتوفاة منار، نتيجة خطأ طبي، إن الطفلة منار ارتفعت حرارتها فأخذتها أمها إلى صيدلية لإعطائها حقنتين وأغمى عليها فأعطها حقنتين أخريين فتعبت الطفلة أكثر فطلب من أمها أن تحملها وتذهب بها إلى أقرب مستشفى لعلاجها، فسألوها عن الدواء الذي حصلت عليه وألقي القبض على الصيدلي وتم قبول حالة الطفلة في مستشفى المنشاوي بعد أن دخلت الطفلة في غيبوبة، وماتت بعد 3 أيام.

طلب كتابة شيك على بياض

وأضاف «النجار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم» اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الطبيب طلب كتابة شيك على بياض لكي يخرج من الأزمة قائلا: «قالنا بقلب جامد شوفوا أنتوا عاوزين كام هنمضي على شيك وتقولوا البنت حالتها مستقرة ورفضنا الأمر ده»، لافتا إلى أن الشخص الذي أعطاها الحقنة طبيب بيطري ويعمل بالصيدلية التي تملكها زوجته.

أكثر من 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية توفر الحقن

من جانبه قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إنه يوجد أكثر من 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية وكل صيدلية تعطي نحو حقنة أو حقنتين يوميا، مطالبا بتنظيم دورة للأشخاص الذين يعطون الحقنة لكي يعطي الشخص الحقن تحت إشراف الصيدلي.

ضرورة إجراء اختبار الحساسية

وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، أن حقنة البنسلين يجب إجراء اختبار حساسية قبل الحصول عليها لكي لا تحدث مضاعفات للشخص قد تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم إسعافه.

وأصبحت الطفلة حديث السوشيال ميديا والشارع المصري خلال يومين عقب وفاتها وهي لم تتجاوز 4 أعوام من عمرها على يد طبيب بيطري أعطى الطفلة حقنة أثناء وقوفه بالصيدلية.