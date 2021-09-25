حقنة «طبيب بيطري» يعمل في صيدلية تنهي حياة طفلة بالغربية

شهدت قرية «الفرستق»، بمركز بسيون، بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة، حيث لقيت طفلة عمرها 4 سنوات مصرعها، إثر إعطائها حقنة بالخطأ في إحدى الصيدليات بالقرية.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بوفاة الطفلة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن ورد من بلاغا من نقطة شرطة مستشفى المنشاوي العام بطنطا بوصول «منار النجار»، 4 سنوات، ومقيمة بقرية «الفرستق» بدائرة مركز شرطة بسيون، في حالة إعياء شديد، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى.

الطفلة لفظت أنفاسها فور وصولها المستشفى

وأكدت التحريات أن القصة بدأت عندما شعرت الطفلة بإعياء شديد، واصطحبتها أسرتها إلى إحدى صيدليات القرية، باسم «ا. ا» وكان يتواجد فيها شخص يدعي «خالد. ن» طبيب بيطري يعمل في الصيدلية وقام بإعطائها حقنة بطريق الخطأ، أدت إلى تدهور حالتها الصحية، وتم نقلها إلى مستشفى بسيون المركزي ومنها إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، من أجل سرعة إسعاف الطفلة، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

الطبيب البيطري يعمل في صيدلية زوجته

وكشفت مصادر أمنية، أن المتهم هو زوج صاحبة الصيدلية، ومعروف بين أهالي القرية بالعمل في الصيدلية، وحاصل على بكالوريوس طب بيطري، وأن الطفلة تعاني من حساسية الصدر، وأنه فور حدوث مضاعفات للطفلة أسرع بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنها فارقت الحياة، وتم ضبط المتهم وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.