تشييع جثمان الطفلة منار ضحية حقنة الطبيب البيطري بطنطا (فيديو)

شيع العشرات جثمان الطفلة «منار» صاحبة الأربع سنوات، ضحية حقنة الطبيب البيطري، في جنازة مهيبة، رصدتها عدسة جريدة «الوطن»، وذلك في مسقط رأسها بقرية «الفرستق»، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

الطفلة تبلغ 4 سنوات ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفى

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، بوصول الطفلة «منار النجار»، 4 سنوات، ومقيمة بقرية «الفرستق» بدائرة مركز شرطة بسيون، في حالة إعياء شديد، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى.

وأكدت التحريات أن القصة بدأت عندما شعرت الطفلة بإعياء شديد، واصطحبتها أسرتها إلى إحدى صيدليات القرية، باسم «ا. ا»، وكان يتواجد فيها شخص يدعى «خالد. ن» طبيب بيطري يعمل في الصيدلية، وقام بإعطائها حقنة بطريق الخطأ، أدت إلى تدهور حالتها الصحية، وتم نقلها إلى مستشفى بسيون المركزي ومنها إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، من أجل سرعة إسعاف الطفلة، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

الطبيب البيطري يعمل في صيدلية زوجته

وكشفت مصادر أمنية، أن المتهم هو زوج صاحبة الصيدلية، ومعروف بين أهالي القرية بالعمل في الصيدلية، وحاصل على بكالوريوس طب بيطري، وأن الطفلة تعاني من حساسية الصدر، وأنه فور حدوث مضاعفات للطفلة أسرع بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أنها فارقت الحياة، وتم ضبط المتهم وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.