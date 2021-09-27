سفير مصر في كندا يحضر احتفالية إطلاق اسم القمص أنجيلوس سعد على إحدى حدائق تورونتو

شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، اليوم، في احتفالية أقامها مجلس مدينة ميسيساجا بمنطقة تورونتو الكبرى «بوني كرومبي»، بدعوة من عمدتها، وبحضور عدد من أعضاء البرلمان الكندى، وممثلين عن حكومة مقاطعة أونتاريو، والقنصل العام المصري بمونتريال حسام محرم، وآباء الكنيسة الأرثوذكسية القبطية وممثلين عن الجالية، وذلك لتكريم للقمص «أنجيلوس سعد» راعي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية «العذراء والأنبا اثناسيوس»، بإطلاق اسمه على متنزه Fallingbrook الشهير بالمدينة.

أبو زيد: التكريم يأتي تقديرا لدوره الفعال في خدمة شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجتمع الكندي

وألقى السفير أبو زيد كلمة خلال الاحتفال، أكد فيها أن هذا التكريم للقمص المصرى، يأتي تقديرا لدوره الفعال في خدمة شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجتمع الكندي، على مدار قرابة الـ40 عاما، لافتا إلى أن الأب أنجيلوس سعد، يُعد نموذجا للعطاء ولخدمة أبناء الجالية، ومثالا مشرفا على قدرة المصريين فى المهجر، على الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة، والمشاركة بفاعلية فى الأنشطة التنموية بها، لاسيما الجالية المصرية فى كندا، التي استطاعت على مدار عقود، أن تثري الثقافة والمجتمع الكندي، بإسهامات متنوعة.

السفير المصري: نفخر بما تقدمه الجالية من خدمات على مدار عقود طويلة

وأضاف السفير المصرى، أن من دواعى الفخر لكل مصري، أن يسمع كلمات الإشادة من مجلس مدينة ميسيساجا وعمدتها، بإسهامات الجالية المصرية فى إعمار المدينة، على مدار عقود طويلة، وما قامت الجالية المصرية بإمداده من أطباء ومهندسين وصيادلة وأساتذة جامعات، أسهموا في تنمية ونهضة دولة كندا بأكملها، وليس فقط منطقة تورونتو وضواحيها.

الجدير بالذكر، أن الأب أنجيلوس سعد، بدأ خدمته ككاهن بكنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، ثم انتقل للخدمة في كندا، حيث أسس العديد من دور الرعاية للأطفال والمدارس والجمعيات الخيرية، وصناديق الطعام، بالإضافة إلى تأسيسه لمتحف الحضارة الفرعونية في مدينة ميسيساجا.