كيف تحمي نفسك من الحسد وماهي علاماته؟.. الإفتاء تجيب

كشف الدكتور مجدي عاشور، مفتي الجمهورية، عن طريقة سهلة للوقاية من الحسد، قائلا إنَّ قراءة المعوذتين صباحا ومساء، تعتبران وقاية من الحسد، لافتا إلى أن المحسود قد يشعر بأعراض، لكن لم يرد في السُنة أن هناك عرضا ما إذا حدث فيكون الشخص محسودا، ويُعرف له علاج ما.

كل شئ خارج اعتدال مزاج الإنسان يعد أمرا من الله

وأضاف «عاشور»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أي مرض نفسي أو غيره، إما بلاء أو ابتلاء، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»، وبالتالي إذا كان هناك أمر لا يستطيع الشخص إيجاد علاج له عند الأطباء، يفرض بأنه ابتلاء من عند الله، فالمرض ابتلاء، وكل شئ خارج اعتدال مزاج الإنسان سواء كان جسديًا أو نفسيًا أو غير معروف، يعد أمرا من الله عز وجل، ويصبر على ذلك، ويقرأ المعوذتين حتى يذيبه الله أو يلجأ للدعاء لكشف هذا الابتلاء.

لا نكران بوجود الحسد لكن لا نربطه بتفاصيل حياتنا

وأشار «عاشور»، إلى أنه يجب التفرقة بين الحسد الموجود في القرآن، وبين التعلم ونشر وإذاعة الأمور كلها بأنها مرتبطة بـ الحسد أو السحر، هذا شئ آخر، فلا نكران بوجود الحسد، لكن لا نربطه بتفاصيل حياتنا أو نقطع أن هذا حسدا، إذ أننا لا نعرف معنى محددا للحسد، ولا نستطيع الوقوف عليه لأنه شئ غير فيزيائي، فلا ينبغي تعليق الأمور بالغيب، ولكن بالواقع.

هل للحسد علامات؟

ولفت إلى أن هناك بعض العلامات، وهذا ظن وليس يقينا، بأنه إذا كان هناك إنسان ليس مريضا عضويا تماما ولا مريضا نفسيا تماما عند الأطباء النفسيين، في وقتها نقول له: «لديك شئ من الوقاية، اقرأ المعوذتين».

دار الإفتاء لم تحدد أعراض بعينها عن الحسد

وأكد أنه لا يستطيع أي شخص الجزم بالحسد، هناك حالات فردية تكررت مع شخص معين، «زي كل ما واحد يجي البيت بيبقى فيه مصيبة»، فالتجربة معيارها التكرار، لافتا أن دار الإفتاء لم تحدد أعراضا بعينها ولكن تتركها للأطباء.