مصدر مقرب يتحدث عن سبب إصابة زوجة حمادة هلال: الحسد مذكور في القرآن

شغلت السيدة أسما سميح، زوجة الفنان حمادة هلال الرأي العام خلال الأيام الماضية، بعد أن تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بدون حجاب فى حفلين لزوجها فى أول ظهور عام لها، خلال حفل توزيع جوائز الفضائيات العربية، وأيام القاهرة للدراما العربية.

أسما سميح تتصدر تريند مصر والوطن العربي

واستمرت «سميح»، فى شغل الرأي العام خلال الساعات الماضية، عقب إصابتها فى حادث سير مع أولادها، مما أدى إلى خروج أخبار عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود حالة من الحسد، تعرضت لها زوجة حمادة هلال بسبب الشهرة السريعة التى حققتها فى أقل من 7 أيام.

وأوضح مصدر من أسرة حمادة هلال لـ «الوطن»، صحة تلك الأخبار، قائلا «الحسد مذكور فى القرآن الكريم، وعلى الجميع الإيمان به، ولكن ما حدث خلال الأيام الماضية هو حادث عابر يحدث لأي شخص ولا له علاقة بالحسد، فجميعنا نتعرض لحوادث فى الطريق».

حمادة هلال: الحمدلله بخير والأولاد بخير

ونشر حمادة هلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بزوجته، مُعلقًا عليها بقوله: «الحمد لله والشكر لله.. وبقول لكل الناس إحنا الحمد لله بخير والأولاد بخير.. ربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم.. الحمد لله الحمد لله».

يذكر أن حمادة هلال وأسما سميح تزوجا عام 2009، ولهما ابنان هما «راما» و«يوسف».