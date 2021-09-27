ارتفاع استقالات «النهضة» الإخوانية في تونس إلى 131 شخصا

ارتفعت حصيلة الاستقالات في حركة «النهضة» الإخوانية، مساء أمس الأحد، إلى 131 استقالة، بعد الإعلان عن استقالة 18 عضوا تابعين للمكاتب الجهوية والمحلية ولشورى الحركة.

وقال القيادي السابق بالحركة عبداللطيف المكي، في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، إن الاستقالات الجديدة تعود للأسباب نفسها التي دفعته وأعضاء من الحركة إلى إعلان استقالتهم أمس الأول السبت من الحركة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وأوضح «المكي»، حول التوجه إلى تأسيس حزب جديد، أنه من المؤكد أن يكون بينهم عمل مشترك، مشيرا إلى أن العمل في إطار حزب أو شكل آخر يتحدد لاحقا.

113 قياديا في «النهضة» الإخوانية أعلنوا استقالتهم الجماعية فجر السبت

وكان 113 قياديا في حركة «النهضة» الإخوانية، أعلنوا فجر أمس الأول السبت، عن استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب ما وصفوه بالإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي، على حد قولهم.

وحمل البيان إمضاء عدد من نواب البرلمان المعلقة أعماله وعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء مجلس شورى الحركة وعدد من مسؤولي الحزب مركزيا وجهويا.

وشملت موجة الاستقالات التي تشهدها الحركة كل من سمير ديلو ونسيبة بن علي ومعز بالحاج رحومة وجميلة الكسيكسي «نواب بالبرلمان المجمدة أعماله» وعبداللطيف المكي ومحمد بن سالم ومنية بن ابراهيم نواب سابقين بالمجلس الوطني التأسيسي وزبير الشهودي عضو مجلس شورى.

وفي سياق متصل، نشر رئيس حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي صورة قال إنها من الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها ضد إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد، فيما قالت منصة موقع «تونس تتحرى» للتحقق من الأخبار، إنه وبالتحري في الصورة تبين أنها مضللة.

وأوضحت «تونس تتحرى»، أن الصورة تبين أنها كانت مأخوذة بتقنية الزاوية الواسعة لتوسعة المساحة والتي تكون فيها الزاوية واسعة ويظهر ذلك من خلال التباعد بين مسافتي كل من المسرح البلدي ونزل الهناء في قلب شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت المنصة التونسية، إلى أنه تم استخدام تلك التقنية ليظهر عدد المشاركين في الوقفة أكثر من الواقع.