الفصائل الفلسطينية تكشف عن معلومات حول رئيس «الشاباك» الجديد: مطلوب

كشف مصدر مطلع في الفصائل الفلسطينية، مساء أمس الأحد، عن معلومات تكشف لأول مرة حول رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» الجديد، والذي أخفت سلطات الاحتلال هويته، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأوضح المصدر في الفصائل لوكالة «فلسطين الآن»، أن رئيس الشاباك الجديد، والذي أعلن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت تعيينه خلفاً لـ «نداف أرجمان»، ورمز له بالرمز «آر»، هو رونين بيريزوفسكي.

المصدر: بيريزوفسكي مرصود لدى الفصائل.. وعلى قائمة المطلوبين

وأكد المصدر، أن بيريزوفسكي، والذي حافظ الاحتلال على سرية شخصيته وأحاطها بجدار الخفاء والغموض، واعتبره قائد المهام الخطيرة والخاصة، مرصود لدى الفصائل، وهو على قائمة المطلوبين وستلاحقه أذرع الفصائل.

وكشف المصدر عن معلومات خاصة متعلقة برئيس الشاباك الجديد، مشيرا إلى أن رونين بيريزوفسكي من مواليد 24 ديسمبر 1965.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان»، إلى أن «آر» حاصل على اللقب الأول بالعلوم السياسية والفلسفة من جامعة «تل أبيب» واللقب الثاني بالإدارة الجماهيرية من جامعة هارفارد، وكان يشغل منصب نائب رئيس جهاز الشاباك، وخدمته العسكرية قام بتأديتها كعسكري في وحدة العمليات الخاصة، وبعدها انضم إلى جهاز الشاباك في وحدة العمليات.

وشارك وأشرف «آر» على عمليات كثيرة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وفي عام 2011، تم تعيينه رئيسا لقسم العمليات في الشاباك، وفي عام 2016 عين رئيسا للقسم المسؤول عن تشكيل القوات في المنظمة، وفي عام 2018 عين نائبا لرئيس جهاز الأمن العام.

وكان أرجمان، تم تمديد عمله في منصبه حتى شهر أكتوبر المقبل، وهي المرة الثانية التي يتم خلالها تمديد ولايته حيث كان من المقرر أن ينهي مهام منصبه نهاية مايو الماضي، ومددت فترة ولايته للمرة الأولى في أبريل لـ4 أشهر بقرار صادر عن رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو.