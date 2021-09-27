مسؤول أمريكي: إدارة الرئيس جو بايدن لن تبني جدران على الحدود

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، إن إدارة الرئيس جو بايدن، لن تبني جدران على الحدود على الرغم من زيادة عدد المعابر التي يجتازها طالبو الهجرة إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الامريكية.

«مايوركاس»: القانون نص على أنه يمكن للأفراد المطالبة بالإغاثة الإنسانية

وأضاف مايوركاس، عبر برنامج «فوكس نيوز صنداي»: «لقد رأينا أعدادا كبيرة من الأفراد الذين تمت مواجهتهم على حدودنا يقدمون طلبات لجوء وإغاثة إنسانية»، موضحا أن القانون نص على أنه يمكن للأفراد المطالبة بالإغاثة الإنسانية.

وأشار وزير الأمن الداخلي، ردا على سؤال في برنامج على قناة «إن بي سي» الامريكية، عما إذا كانت سياسات الإدارة تشجع المزيد من الهجرة، إلى أنه يعتقد أن هذا هو الحال على الإطلاق.

ووصف مايوركاس، قوانين الهجرة الأمريكية بأنها نظام معطل تماما، مضيفا على شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الإدارة ستحاول إعادة بناء مسارات آمنة ومنظمة للأفراد لتقديم مطالباتهم هنا في الولايات المتحدة.

الوزير الأمريكي: حوالي 30 ألف مهاجر وصلوا إلى تكساس منذ 9 سبتمبر الجاري

وأوضح مايوركاس، أن حوالي 30 ألف مهاجر وصلوا إلى مدينة ديل ريو الحدودية في تكساس منذ 9 سبتمبر الجاري، وسيسمح لنحو 12400 بدخول الولايات المتحدة بينما تنظر محاكم الهجرة في طلبات لجوئهم.

وفي سياق آخر، قال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي إن مجلس التجارة والتكنولوجيا بين واشنطن وبروكسل سيتيح لأوروبا مزيدا من النفوذ ويضع المعايير والقواعد للقرن الحادي والعشرين، في تأكيد للمخاوف الدولية إزاء القوة المتنامية لـ بكين.

وستركز مجموعات العمل الـ10 بالمجلس على معايير التكنولوجيا والتكنولوجيا الخضراء وأمن سلسلة التوريد وإدارة البيانات وضوابط التصدير وفحص الاستثمار وقضايا التجارة العالمية وأمور أخرى، فيما يأمل الاتحاد الأوروبي في عقد اجتماع آخر الربيع المقبل في بلجيكا.

«أردوغان»: أنقرة لا تزال تنوي شراء دفعة ثانية من منظومة «إس-400» الروسية

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا تزال تنوي شراء دفعة ثانية من منظومة الدفاع الصاروخي «إس-400» الروسية، وقال في مقابلة مع شبكة «سي.بي.إس نيوز» الأمريكية أذيعت، أمس الأحد: «في المستقبل لن يكون بإمكان أحد التدخل فيما يتعلق بنوع الأنظمة الدفاعية التي نحصل عليها، ومن أي دولة (نحصل عليها) وعلى أي مستوى»، وفقا لما ذكره شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمري، ردا على سؤال عن تصريحات أردوغان، إلى ان واشنطن تحث أنقرة على كل مستوى وفي كل مناسبة على عدم الاحتفاظ بمنظومة «إس-400» والامتناع عن شراء أي معدات عسكرية روسية أخرى.

وأضاف المتحدث الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعتبر تركيا حليفا وصديقا وإنها تسعى إلى إيجاد سبل لتعزيز الشراكة حتى في ظل وجود خلافات.

وفي الشأن الإيراني، أعلنت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، أن إيران منعتها من دخول ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي قرب طهران.

ومنعت السلطات الإيرانية، الوكالة من الوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج قرب طهران، خلافا لما ورد في اتفاق 12 سبتمبر الجاري مع إيران، وقالت الوكالة في في بيان، إن المدير العام رفائيل جروسي شدد على أن جميع أنشطة الوكالة المذكورة في الإعلان المشترك، حول جميع المعدات وجميع المنشآت وجميع المواقع الإيرانية، ضرورية للحفاظ على استمرار"مهمتها الرقابية.

طهران: لدينا 6 جيوش خارج حدودنا تعمل لصالحنا

من جانبه، قال قائد ما يعرف بـ «مقر خاتم الأنبياء» في إيران، علي غلام رشيد، أمس الأحد، إن لدى بلاده 6 جيوش خارج حدودها تعمل لصالحها، موضحا في تصريحات نقلتها وكالة مهر الإيرانية، من حفل أقيم في مقر الأركان العامة، عن أن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني أعلن قبل مقتله بـ3 أشهر أنه قام بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية بدعم من قيادة «الحرس الثوري» الإيراني وهيئة الأركان العامة للجيش، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واعترف رشيد، بأن تلك الجيوش تحمل ميولاً عقائدية، وتعيش خارج إيران، ومهمتها الدفاع عن طهران ضد أي هجوم، مشيرا إلى أن هذه الجيوش تشمل «حزب الله» اللبناني، وحركتي حماس والجهاد، والقوات السورية، والحشد الشعبي العراقي، والحوثيين في اليمن، مؤكداً أن تلك القوات تمثل قوة ردع بالنسبة لإيران.