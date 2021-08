فيضانات أمريكا تحطم جدار ترامب: شيده لمنع تسلل مهاجري المكسيك «فيديو»

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية فيضانات وأمطارا غزيرة بعدد من ولايتها، وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية أريزونا في تحطم أجزاء من الجدار الذي أنشأه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمنع تسلل المهاجرين من المكسيك والمعروف بـ«جدار ترامب».

وأوضح مسؤولى الجمارك في ولاية أريزونا، أن الولاية شهدت فيضانات تاريخية أدت لتحطم أجزاء من جدار ترامب، على الحدود مع المكسيك.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فتح عدة بوابات معدنية في الجدار على مصراعيها، كما سقطت أجزاء أخرى من الجدار التاريخي، وفقا لقناة «سكاي نيوز عربية».

ووصفت كيت سكوت من مركز الحياة البرية، البوابات المتضررة بأنها في حالة سيئة، فيما أشار مصدر آخر إلى أن 6 بوابات في موقع واحد دمرتها الفيضانات.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد وعد الشعب الأمريكي ببناء جدار عازل لمنع تسلل المهاجرين من المكسيك، حال انتخابه رئيسا، وجرى بناء الجدار بشكل متسارع وبدون أي اعتبار لحالات الطقس السيئ.

The big, beautiful border wall Trump spent $15 billion on is being torn apart by monsoon flooding.



