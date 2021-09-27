محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر في أرقام.. تكلفتها 20 مليار جنيه

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي بشرق بورسعيد، إذ تعتبر الأضخم في العالم من نوعها في إنتاج المياه المعالجة ثلاثيًا، حسبما أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وترصد «الوطن» في نقاط كل ما يتعلق بمحطة بحر البقر الأضخم في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي، على النحو التالي:

كل ما تريد معرفته عن محطة بحر البقر في نقاط

- يصل إجمالي تكلفة محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي إلى 20 مليار جنيه.

- الطاقة الإنتاجية لمحطة بحر البقر، تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب باليوم الواحد من المياه المعالجة ثلاثيًَا، ومليار متر مكعب في العام.

- 400 ألف فدان في شمال سيناء استصلحتها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر من المياه المهدرة سنويًا.

- طول مصرف بحر البقر يصل إلى 190 كيلو مترًا، إذ يعتبر ضمن أكثر المنابع الملوثة للبيئة، ويمتد من جنوب القاهرة ويمر بـ«بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية والقليوبية» منتهيًا ببحيرة المنزلة.

- توفر محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد نحو 40.2 ألف فرصة عمل في مجالات مختلفة.

- تساهم محطة بحر البقر في المشروعات التنموية الزراعية والحيوانية والصناعية المتكاملة.

عمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

وتعمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد على معالجة مياه المصرف ثلاثيًا بعد تحويل مساره إلى شمال سيناء، وذلك عن طريق سحارة السلام بجنوب بورسعيد، ما يساهم في استصلاح 400 ألف فدان بالمياه المهدرة في «سهل الطينة، جنوب القنطرة شرق، 30 يونيو، بئر العبد، السر والقوارير».

وتضم المحطة طلمبات مأخذ المياه وأحواض الخلط السريع والبطيء والترسيب ومرشحات ذات أقراص، مع أحواض الأوزون وخزانات كلور، وخطوط معالجة، ومباني للتجفيف الميكانيكي، ووحدات تجفيف وتكثيف الحمأة بالطاقة الشمسية.