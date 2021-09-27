بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، وتقدم الوطن بث مباشر لافتتاح المحطة التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

استصلاح 400 ألف فدان

وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية، وتسهم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد في تحويل مسار مصرف بحر البقر، ومعالجته (ثلاثيًا) يوميًا إلى شمال سيناء من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.