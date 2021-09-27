بدء حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بالقرآن الكريم

بدأ الآن حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بآيات من الذكر الحكيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، وتلى آيات الذكر الحكيم القارئ الشيخ أيمن عقل.

محطة معالجة مياه مصرف بحر تستصلح 400 فدان

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

تكلفة المحطة 20 مليار جنيه

وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.

ويبلغ طول مصرف بحر البقر، نحو 190 كيلو متراً، ويعتبر من أخطر منابع التلوث البيئي في مصر، وهو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مروراً بـ5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وينتهي بصرف ما بداخله فى بحيرة المنزلة.