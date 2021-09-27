كارثة عرس الشرقية.. سيارة تطيح بشقيقين وتتسبب في تأخير الزفاف «فيديو»

كشفت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف ضباط قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالشرقية، عن تفاصيل «كارثة عرس الشرقية»، التي تم تأجيله بسبب حادث مأسوي تعرض له شقيقان كانا يقفان بجانب الطريق، وإذا بسيارة مسرعة تتجه نحوهما تتسبب في اصطدامهما بعمود إنارة؛ ما أسفر عن تعرضهما لإصابات بالغة الخطورة.

الحادث الذي وقع في إحدى القرى بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، رصده فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتمكنت الأمنية من ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسه لمدة 4 أيام، وتم تجديد حبسه لمدة 15 يوما ولاتزال التحقيقات مستمرة.

كارثة عرس الشرقية

وظهر خلال الفيديو، أن قائد السيارة كان يسير بسرعة جنونية، بإحدى الطرق بمركز فاقوس بالشرقية، وأثناء محاولته الانحراف للدخول لإحدى الشوارع الجانبية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشخصين يقفان بجانب عامود إنارة.

وانتقل فريق من مباحث الشرقية بعد بلاغ الأهالي، لفحص ملابسات الواقعة التي تسببت في وقوع كارثة عرس الشرقية، وتأخير موعد الزفاف بعد أن تبين إصابة طالبة وشقيقها، طالب أيضًا، بكسور متفرقة في الجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى.

الشقيقان كانا ذاهبين لعرس

وجاء في محضر الشرطة، أنه بمناقشة شقيقتهما حاصلة علي دبلوم، أفادت بأنه حال وقوف المصابين على الطريق لاستقلال إحدى سيارات الأجرة للتوجه لحفل زفاف نجل عمهما، صدمتهما السيارة التي اتجهت نحوهما بسرعة جنونية.

ضبط المتهم الذى تسبب في كارثة عرس الشرقية

وتمكنت المباحث من خلال فحص الكاميرات وخط سير هروب المتهم، من إلقاء القبض عليه، وتبين أنه «سمكري سيارات»، لا يحمل رخصة قيادة.

وبمناقشة السائق حول ملابسات الواقعة، اعترف بتفاصيل ارتكابه للحادث، لافتًا إلى أن السيارة كانت بحوزته للإصلاح، وأنه قام بقيادتها للتنزه.