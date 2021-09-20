إصابة طالب بطلق ناري بالدقهلية إثر خلاف في حفل زفاف

أصيب طالب في معهد الدلتا للحاسب الآلي بالزرقا بمحافظة دمياط بطلق ناري في الفخذ وطعنة في كف اليد اليمنى بمطواة، بعد أن ترصد له شابان في موقف سيارات قرية «البجلات»، مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهم منذ حوالي شهر في حفل عرس بالقرية، وفوجئ بهما يعتديان عليه خلال وجوده في موقف السيارات وجرى نقله إلى مستشفى منية النصر للعلاج، وتكثف مباحث منية النصر جهودها لضبط المتهمين.

وصول الطالب إلى مستشفى منية النصر

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، بوصول المدعو «محمد حلمي محمد محمد يونس»، 21 سنة، طالب بالصف الثاني بمعهد الدلتا للحاسب الآلي بالزرقا بمحافظة دمياط، ومقيم في قرية البجلات دائرة المركز، إلى مستشفى منية النصر المركزي مصابا بطلق ناري بالفخذ الأيسر وجرح قطعي في كف اليد اليمنى إدعاء تعدٍ من آخرين.

المصاب: السبب خلاف منذ شهر في حفل عرس

انتقلت مباحث منية النصر إلى المستشفى وبسؤال المصاب في محضر الشرطة اتهم كل من: «حسن.ن.ع»، و«إبراهيم.م.ح»، المقيمان بذات القرية، بالتعدي عليه بسلاح ناري «طبنجة» بحوزة الأول وسلاح أبيض «مطواة»، بحوزة الثاني وإحداث إصابته على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهم منذ حوالي شهر في حفل عروس بالقرية.

وأكد المصاب في أقواله، أنه اليوم وحال تواجدهم بموقف السيارات بالقرية محل إقامتهم قاما بالتعدي عليه، وكلفت وحدة مباحث المركز بالتحري حول الواقعة وضبط المتهمين والسلاح الناري المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8853 لسنة 2021 جنح مركز منية النصر، وجاري العرض علي النيابة العامة.