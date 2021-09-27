مدبولي: انتهاء تطوير مدينة سانت كاترين بالكامل في 2022

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل المشروع المهم لتطوير مدينة سانت كاترين، قائلا إنّ المدينة لها قدسية شديدة في نفوس كل البشر، بحكم أنّها الموقع الوحيد الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى على الأرض بنفسه، وهو موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المشروع يشمل تطوير الموقع القديم، إضافة لوجود امتداد سياحي وديني وبيئي جديد لهذه المنطقة لتعظيم الاستفادة منها، ويراعى مع تنفيذ هذا المشروع، الحساسية البيئية والثقافية والتراثية والحضرية لهذا الموقع.

وتابع رئيس الوزراء: «نعي تماما قدسية هذا المكان، ويجب أن تكون التدخلات بسيطة لتظل قدسية المكان بالصورة العظيمة الموجودة».

ولفت مدبولي، إلى أنّه جرى بالفعل عمليات إنشاء مركز للزوار، وجارٍ إنشاء الفندق الجبلي لاستضافة الزوار والنزلاء، وساحة السلام الرئيسية، وإنشاء حي سكني جديد بالكامل بالزيتونة، ويضم أكثر من 550 وحدة سكنية، معلنا انتهاء تطوير المدينة بالكامل العام المقبل، مع المطار، مضيفا: «نشرف بأنّ الرئيس السيسي يفتتح هذا المكان بما له من مكانة في نفوس كل البشر بكل الأديان».