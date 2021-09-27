شارون ستون: أكبر إنجاز لي هو البقاء على قيد الحياة

أفصحت النجمة الأمريكية شارون ستون عن العديد من أسرارها الشخصية والمواقف التي تعرضت لها خلال مشوارها الفني، وذلك خلال جلسة تكريمها في مهرجان زيورخ السينمائي، بعد حصولها على جائزة الأيقونة الذهبية من المهرجان، الذي تستمر فعالياته حتى 3 أكتوبر المقبل.

واختارت الممثلة الأمريكية شارون ستون فيلم «Casino» للمخرج مارتن سكورسيزي ليكون العرض المصاحب لتكريمها، وهو الفيلم الوحيد الذي ترشحت عنه لجائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثلة، حيث وصفت الفيلم بأنه عمل عظيم، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

شارون ستون: نسيت أني نجمة سينمائية بسبب أبنائي الثلاثة

وبعيدا عن الجزء المتعلق بنجوميتها، تطرقت شارون ستون إلى جزء خاص في حياتها الشخصية حول علاقتها بأبنائها، قائلة: «لدي ثلاثة أطفال.. لقد كنت محبوسة مع ثلاثة فتيان في سن المراهقة، أعيش مع جوارب كريهة الرائحة، نسيت أنني كنت نجمة سينمائية».

وتطرقت الممثلة، التي نشأت في ولاية بنسلفانيا على سيرة والديها، إلى والدها واصفة إياه بـ«النسوي المتطرف»، قائلة: «عندما كان صغيرا وقع حادث ضخم، وتوفى والده، وذهب كل المال لعائلة أخرى، لدرجة أن والدته لم تحصل على نصف المبلغ لمجرد أنها كانت امرأة، لذلك كان يصر والدي دائما على الموقف النسوي، لدرجة أنني لم أفكر مطلقًا في نفسي كنسوية»، متابعة: «هذه كانت قواعد التي تتبعها أسرتي».

وعن مشوارها السينمائي، قالت النجمة الأمريكية إن أكبر إنجاز بالنسبة لها هو بقائها على قيد الحياى، موضحة: «أشعر أن أكبر إنجاز لي هو البقاء على قيد الحياة.. إنه لأمر كبير أن تبقى على قيد الحياة في عمل مثل هذا».

مدير «زيورخ» السينمائي: شارون ستون رمز حقيقي للفن السابع

وحصلت الممثلة الأمريكية شارون ستون، البالغة من العمر 63 عاما، على جائزة الأيقونة الذهبية في مهرجان زيورخ السينمائي مساء السبت الماضي، تكريمها لمسيرتها الفنية الرائعة في السينما، قال المدير الفني للمهرجان كريستيان يونجين لصحيفة «هوليوود ريبورتر»: «شارون ستون هي رمز حقيقي للفن السابع».