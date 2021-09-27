مدبولي: عمليات التنمية ستشمل كل بقعة في سيناء الحبيبة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ كل بقعة في سيناء ستشملها عملية التنمية، متابعا: «لما بنجمع كل المشروعات ونحطها على خريطة سيناء، بنلاقي إنّه مع اكتمال المشروعات دي، تقريبا كل رقعة من أراضي سيناء هتطولها عملية التنمية، وهنستفيد بكل مقومات التنمية الموجودة في سيناء عشان نحقق الهدف الأسمى من تنمية البقعة الحبيبة على أرضنا».

جاء ذلك خلال كلمة مدبولي، في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر قبل قليل، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، يتكون من قناة مأخذ المياه المطلوبة معالجتها، وتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، وجارٍ معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، إلى جانب 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.

وتضم المحطة مبنى طلمبات مأخذ المياه أحواض الخلط السريع وأحواض الخلط البطيء وأحواض الترسيب والمرشحات ذات الأقراص وأحواض الأوزون، وخزانات الكلور والمياه المعالجة، وخطوط معالجة الحمأة، وتضم أحواض تكثيف الحمأة ومباني التجفيف الميكانيكي ووحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية.