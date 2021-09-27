الصحة العالمية تعاود التحقيق فى منشأ فيروس كورونا

يعود أصل فيروس كورونا لإثارة الجدل مجددًا مؤخرًا والتحقيق في منشأ الفيروس، ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن منظمة الصحة العالمية، تخطط لإعادة فتح التحقيق لتحديد أصل الفيروس الذي تسبب في وباء كورونا.

الصحة العالمية: سنشكل مجموعة من 20 شخص لإعادة التحقيق فى أصل الفيروس

وقال ممثلي منظمة الصحة العالمية، إنه لم يعد هناك الكثير من الوقت لحل مشكلة منشأ كورونا، وستشكل منظمة الصحة العالمية مجموعة من 20 شخصًا، ستضم خبراء في الحماية البيولوجية والسلامة في المختبرات، بالإضافة إلى خبراء في أمراض الحيوان وفقا لما نقلته الصحيفة .

تقارير عن نشأة فيروس كورونا

يشار إلى أن مجموعة العلماء الدولية السابقة، عملت في الصين من يناير إلى فبراير الماضيين وخلال ذلك، زارت المجموعة معهد ووهان لعلم الفيروسات، بما في ذلك مختبر BSL-4 الذي ارتبط بشائعات تسرب الفيروس، ومستشفى، وكذلك سوق هونان للمأكولات البحرية، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم» نقلًا عن «وول ستريت جورنال».

ووفقا لتقرير المجموعة النهائي، على الأرجح انتقل فيروس كوفيد 19 إلى البشر من الخفافيش من خلال حيوان آخر، وجرى العثور على مسببات الأمراض المماثلة لدى حيوان البنغول، مما يشير إلى انتقال العدوى بين أنواع مختلفة من الأحياء.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دعا إلى مزيد من التحقيق في احتمال تسرب الفيروس من المختبر، لأن الخبراء لم يعثروا على مصدر الفيروس.

ارتفاع إجمالى إصابات كورونا إلى أكثر من 231 مليون

فى السياق ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 231 مليونًا و820 ألف و895 حالة حتى اليوم.

ووفقا لما نقلته قناة «سي إن إن» الأمريكية، عن الإحصائيات التي أعلنتها جامعة جونز هوبكنز بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ أربعة ملايين و 748 ألفاً و59 حالة، وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا فى حالات الإصابة بالفيروس تليها الهند ثم البرازيل في المرتبة الثالثة .