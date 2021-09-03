بوتين يدعو إلى عدم تسييس البحث عن منشأ «أصل كورونا»

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى عدم تسييس مسألة البحث في أصل ومنشأ فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة تعاون الجميع في مكافحة الوباء، وقال بوتين، خلال مشاركته اليوم الجمعة في «منتدى الشرق الاقتصادي الروسي» بمدينة فلاديفوستوك، وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية: «إن الدول الرائدة في العالم تضخ الأموال في اقتصاداتها في مواجهة الوباء بدلا من مساعدة الدول النامية»، مشيرا إلى أنه لا يتعين تسييس مسألة البحث عن منشأ الفيروس.

بوتين: الدول المتقدمة منتجة اللقاحات لم تفعل سوى القليل

وأضاف الرئيس الروسى: «أن الدول المتقدمة التي تنتج اللقاحات، لم تفعل سوى القليل من أجل حماية البشرية جمعاء من هذا الوباء»، مشيرا إلى أن إيران بحاجة للمساعدة في مواجهة كورونا بينما الغرب لم يلغى أيُا من العقوبات المفروضة ضدها.

وتابع: «فيما يتعلق بإيران، لا أريد الدخول في السياسة، ولكن هذا البلد بحاجة إلى المساعدة والدول الغربية لا تلغي العقوبات المفروضة عليها، إنهم حتى لا يناقشون ذلك»، لافتا إلى أن دول أخرى، مثل فنزويلا، تحتاج أيضا للمساعدة لمواجهة فيروس كورونا.

جوليكوفا: نتوقع أن تحقيق المناعة الجماعية الخريف المقبل

ومن جانبها توقعت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن تحقق بلادها المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في الخريف المقبل.

وقالت جوليكوفا، خلال ماراثون «المعرفة الجديدة»، اليوم الجمعة: «إن المناعة الجماعية تتشكل بطريقتين معروفتين، أن يكون الشخص أُصيب وتعافى أو تم تطعيمه، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس أو تم تطعيمهم، سيتم تحقيق مناعة جماعية بشكل أسرع»، موضحة أن فيروس كورونا في روسيا يُصنف على أنه عدوى خطيرة بشكل خاص.

تطعيم 38 مليون شخص «بشكل كامل»

ولفتت نائب رئيس الوزراء الروسي: إلى تطعيم حوالي 38 مليون شخص في روسيا ضد فيروس كورونا بشكل كامل أي بجرعتي من اللقاح المضاد للفيروس.

فى روسيا لا تطعيم للأطفال

وتابعت: «أن عدد الأشخاص، الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ حتى الآن 45.4 مليون شخص، بينما تلقى 38.5 مليون مواطن الجرعتين»، مشيرة إلى أنه في روسيا لا يتم تطعيم الأطفال.