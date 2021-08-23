زايد: 7.5 مليون تلقوا لقاح كورونا من أصل 10 ملايين شخص سجلوا طلباتهم

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك زيادة 800 مركز في مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا خلال هذا الشهر، و6 مراكز كبار بطاقة 20 ألف شخص يوميا بخلاف مراكز تلقي اللقاح للمسافرين، مشيرة إلى أن هناك مئات من الفرق المتحركة لتلقي اللقاح، منوهة بأن 10 ملايين شخص سجلوا على موقع الوزارة لتلقي اللقاح، تلقى منهم 7.5 مليون اللقاح ومنهم من تلقى الجرعتين.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن حول مستجدات فيروس كورونا، أنه بخروج شحنات سينوفاك فاكسيرا سيكون 100% من الذين سجلوا أسماءهم قد تلقو على الأقل الجرعة الأولى، وهذا يعني أن التسجيل للحصول على اللقاح قل، موجهة الدعوة للمواطنين للتسجيل لتلقي اللقاح، خصوصا الفئات المستهدفة، مؤكدة أن من لديه فرصة عمل ومضطر لأخذ اللقاح للسفر بالخارج سيتم تلقيحه بعد التسجيل بوزارة الهجرة لأنه مرتبط بفرصة عمل ودخل لأسرة.