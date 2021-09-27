القصير: الرئيس السيسي دعم قطاع الزراعة بشكل غير مسبوق طوال 7 سنوات

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الاهتمام العالمي بتنمية القطاع الزراعي متسارع، خاصة بعد المتغيرات التي أظهرتها جائحة كورونا، بسبب دوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وارتباط الأمن الغذائي بالأمن القومي، كما أنّه آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.

وأضاف القصير، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «هناك ارتباط وثيق بين تحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية قطاع الزراعة، وفي إطار التحديات والمتغيرات العمالية ورؤية مصر 2030، أطلق الرئيس السيسي منذ 2014 وحتى الآن، العديد من المبادرات التي استهدفت تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة».

وتابع، الوزير، أنّ قطاع الزراعة شهد نهضة ودعم غير مسبوق من الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، استهدفت تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير العديد من فرص العمل، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.