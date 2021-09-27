سبب حوادث سيارات تسلا

عانى بعد مستهلكو سيارات تسلا من إندلاع حريق في سيارتهم بسبب البطارية الموجود داخل السيارة.

وتعتبر شركة تسلا الأمريكية هي الشركة الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية في العالم، وتنتج العديد من الطرازات المختلفة سواء كانت سيارات السيدان أو السيارات الـSUV، حيث تنتج الشركة أربع موديلات أساسية هي سيارة «Model S و Model S و Model X و Model Y».

ومن أبرز الحوادث التي شهدها العالم مؤخرًا في سيارات تسلا كانت في شهر يونيو الماضي، حيث واجه أحد مستهلكين سيارة تسلا إس بليد 2021 اندلاع النيران في سيارة تسلا من الجزء الخلفي وراء عجلة القيادة وهو ما فوجئ به قائد السيارة تسلا إس بليد 2021 .

حيث اضطر قائد السيارة إلى الخروج مسرعًا وقام مسؤول الإطفاء بالعمل لمدة ثلاث ساعات للسيطرة على السيارة بعد اندلاع الحريق بها.

وكان من المفترض تسليم السيارة موديل 2021 في شهر فبراير المقبل إلى أن الشركة عملت على تسليم الطراز مبكرًا، وقال إيلون ماسك في تصريح سابق «تطلب قدرًا كبيرًا من التطوير لضمان أن بطارية الطرازين إس وإكس الجديدة، آمنة».

ويعتبر من أحد أهم الأسباب التي وراء نشوب الحرائق في سيارات تسلا هو إضافة الكم الهائل في التكنولوجيا الداخلية من سيارات تسلا، والتي من الجانب الآخر تحتاج إلى مزيد من التطوير في البطاريات الخاصة بسيارات تسلا لتكون قادرة على مواكبة وتشغيل كافة التكنولوجيا التي تقوم الشركة بوضعها في السيارات الخاصة بها.

نبذة عن السيارات الكهربائية.

تعتبر السيارات الكهربائية أصبحت في الوقت الحالي نقلة نوعية كبيرة تسعى إليها كافة الشركات في العالم حيث وضعت كثير من الشركات خطط للتحول الكامل في إنتاجها لتصبح منتجة للسيارات كهربائية فقط، وتعطي المزيد من الشركات في محاولة تطوير السيارات الكهربائية بشكل مستمر.