العنكبوت الأحمر عدو الفراولة الأول.. تعرف على طرق الوقاية

تولي محافظة القليوبية اهتماماً خاصاً بزراعة الفراولة، بسبب انتشار زراعة هذا المحصول الاستراتيجي في مختلف مراكز المحافظة، حيث تنظم الجهات المعنية دورات وحملات لتوعية المزارعين بكيفية الزراعة الصحيحة والوقاية من الآفات الزراعية، التي تهاجم المحصول، خاصةً أن الفراولة أصبحت من المحاصيل التصديرية التي تمكنت من الدخول إلى عدة دول عربية وآسيوية وأوروبية.

وتعد آفة العنكبوت الأحمر من أخطر الآفات التي تهدد محصول الفراولة، من حيث حجم الانتاج وجودته، وهو الامر الذي دفع وزارة الزراعة إلي الاتجاه في مكافحة آفة العنكبوت الأحمر عبر استخدام المفترس الاكاروسى للحصول على ثمار خالية من متبقيات المبيدات ليكون صحيا آمنا في الأسواق الداخلية والخارجية.

الدكتور سعيد جاد، مدير مكافحة الآفات الزراعية بمديرية الزراعة في القليوبية، يستعرض لـ«الوطن» طرق الوقاية من العنكبوت الأحمر، الذي يصيب محصول الفراولة، من خلال طريقة «المفترس الأكاروسي»، التي يستعرضها خلال السطور التالية.

وزارة الزراعة توفر المفترس الأكاروسي لحماية الفراولة

يوضح الدكتور سعيد جاد، مدير إدارة مكافحة الآفات الزراعية بمديرية الزراعة بالقليوبية، أن الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة وفرت المفترس الأكاروسي من صوب وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن هذه التقنية الجديدة في مكافحة العنكبوت الأحمر، الذي يهاجم محصول الفراولة، تقوم على مهاجمة المفترس لجميع أطوار العنكبوت الأحمر العادي، بيضة ويرقة وحورية أولى وحورية ثانية وحيوان كامل، حيث إن كفاءته الافتراسية عالية، وكفاءة المفترس في وضع البيض عالية.

وأضاف «جاد» أن الفراولة تحتاج إلى عناية فائقة في قطفها وتداولها بعد الحصاد، مما يوجب استخدام نظام تداول سريع ذي كفاءة عالية، لتقليل الفاقد والمحافظة على جودة الثمار وتسويقها بنجاح حتى وصولها للمستهلك.

التربة الصالحة لزراعة الفراولة

أوضح الدكتور سعيد جاد، مدير عام إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة، أن الفراولة تحتاج لمواصفات خاصة في التربة لزراعة المحصول، منها:

- أرض صفراء طمي

- صرف جيد

- خلو التربة من الأملاح والحشائش والنيماتودا والأمراض الفطرية والحشرية

- الملوحة فيها لا تزيد على 1000 جزء/ في المليون

العوامل التي تحدد نجاح زراعة الفراولة

أشار الدكتور سعيد جاد إلى أن هناك عدد من العوامل تساعد على نجاح زراعة الفراولة، التي تشتهر بها بعض مناطق القليوبية، في طوخ وشبين القناطر، منها:

- اختيار الصنف

- ميعاد الزراعة

- نوع التربة

- نظام الزراعة والري

- مقاومة الآفات الحشرية والمرضية

- خدمة المحصول بالأرض وعمليات ما بعد الحصاد

مراحل إعداد مشتل الفراولة

أوضح مدير عام مكافحة الآفات الزراعية بمديرية الزراعة بالقليوبية أن هناك مراحل لإعداد مشتل الفراولة كالتالي:

- تجهيز المشتل بتربة خفيفة خالية من الملوحة ومن المسببات المرضية

- تعقيم المشتل ببدائل بروميد الميثيل مثل الاجروسلون أو البازميد

- إعداد أرض المشتل بسماد بلدي متحلل، أو سماد كتكوت، و300 كجم سوبر فوسفات، و150 كجم سلفات نشادر، و150 كجم سلفات بوتاسيوم، و50 كجم سلفات ماغنسيوم، و200 كجم كبريت زراعي

- استخدام شتلة من مصدر موثوق به البرعم خال من الاصابة

- تطهير الشتلات قبل الزراعة في محلول فطري، ويتم السقسقة بالمطهرات الفطرية الموصى بها

أهم أصناف الفراولة المنزرعة في مصر

أشار «جاد» إلى أن أهم أنواع الفراولة المشهور زراعتها في مصر هي:

- فستيفال

- منتخب

- فلوريدا

- كماروزا