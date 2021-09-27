صرف 2.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1090 شابا بجنوب سيناء

أعلن محمد سعافن، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 1090 شابًا، منهم أثنين من ذوى الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1136 شابًا.

وتلقى الوزير، تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، منها 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال منح مولود جديد، ومنحة زواج لعامل بمبلغ 3000 جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالى 6 آلاف جنيه.

صرف 2.8 مليون للعمالة الغير منتظمة

كما تم الانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالى 2 مليون و 894 ألفاً و 500 جنيه لـ 2982 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن تسجيل 34 عاملاً جديداً على المنظومة .

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد ترخيصي عمل للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 151 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعمل ندوتين توعويتين، كما تم تلقي 69 شكوى عمالية وتم تسوية 14 شكوى منها، وإتخاذ الإجراءات القانونية لـ 27 شكوى و 22 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 33 منشأة ، وإعادة التفتيش على 72 منشأة، وأسفر عن تحرير 42 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 35 قياس وبحث 2 شكوى.

وأختتم مدير المديرية تقريره، أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.